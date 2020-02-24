معلم يعتدى على طالب رغم إصابته بـ"مرض القلب".. ووالدته: ضرب ابني بالشلوت

على مر التاريخ كان المعلم قدوة للأجيال المختلفة، ولكن تظهر أحيانًا وقائع عنف من المدرسين ضد الطلاب، آخرهم اعتداء مدرس لغة إنجليزية في إحدى المدارس بقنا بالضرب على طالب يعاني من مرض في القلب وأجرى عملية قلب مفتوح.

تروى أمينة سعد إبراهيم، واقعة العنف التي تعرض لها نجلها بسبب تأخره عن دخول الفصل حتى يجد معلم اللغة الإنجليزية ينهال عليه بالضرب "ضرب ابني بالقلم والشلوت وهو عنده القلب وعامل عملية قلب مفتوح وبدل المديرة ما تحل المشكلة قالت لي روحى اشتكى".

يرفض الطالب أبو بكر ضاحي رشوان، بالصف الرابع الابتدائى، الذهاب إلى المدرسة بعد الواقعة خوفًا من رد فعل المدرس وبسبب شعوره بالإحراج بعد ضربه أمام زملائه، وفق حديث الأم لـ "هُن".

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تقدمت الأم بشكوى إلى النيابة الإدارية بقنا تحمل رقم 726، بعد رفض المدرسة اتخاذ أي إجراء مع المعلم لذلك تحول الموضوع للتحقيقات "ثبت شهادة الأطفال في جميع الفصول التي يدرس فيها المعلم العنف والتنمر الذى يمارسه على الطلبة لذلك تدخل فى هذه الشكوى مكتب حماية الطفل بمحافظة قنا ولجنة المتابعة بالتربية والتعليم".

وكان استقبل اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، شكوى من ولي أمر الطالب أبو بكر ضاحي رشوان، بالصفوف الابتدائية، بإحدى مدارس قنا، بخصوص اعتداء معلم اللغة الإنجليزية على الطالب بشدة أمام زملائه في ظل إصابة الطالب بتعب في القلب.

من جانبها، أكدت عبير أحمد مؤسسة الاتحاد، أن هذا المعلم بدلاً من أن يكون قدوة للطفل ويقوم باحتوائهم، يتنمر ضدهم ويمارس كافة ألوان العنف مما يؤثر على تشكيل شخصية الأطفال، مما قد يجعلهم يميلوا للعنف والإرهاب.

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