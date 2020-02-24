صور.. "يا رب ياخد من عمري ويديكي".. رسالة زيزي عادل لوالدتها في عيد ميلادها

هنأت الفنانة زيزي عادل، والدتها بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث شاركت متابعيها بعدد من الصور التي جمعتها هى ووالدتها.

وأرفقت زيزي تعليقًا على الصور قالت خلاله، "كل سنة وانتي طيبة يا أحن وأطيب وأجمل ماما في الدنيا كلها وربنا يخليكي لينا وياخد من عمري ويديكي".

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لقيت الصور التي شاركتها استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت آلافا من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، "كل عام والماما بألف خير، أحلى زيزي، نسخة من والدتك، شبه مامتك جدًا يا زيزي، ربنا يخليكوا لبعض".

زيزي عادل، فنانة ومطربة، ولدت عام 1987 في الكويت ولها ثلاثة أشقاء وبدأت في الغناء للمرة الأولى من خلال المدرسة، وحصلت على أفضل صوت للمدارس وغنت أغنية "عيد الأم" وهي في العاشرة من عمرها وفي رصيدها الفني 12 ألبوما غنائيا.