تعرف على نظام "DASH diet" الغذائي لعلاج ارتفاع ضغط الدم

يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، الذي يطلق عليه "القاتل الصامت" فهو يخلف عواقب جثيمة تصل للموت في النهية، وقد يُساهم النظام الغذائي الصحي في تفاديها.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن النظام الغذائي "DASH diet" له دور أساسي في مكافحة ارتفاع ضغط الدم، لمساعدته في ضبط معدلات ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، فضلًا عن أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأشارت "أبو الحجاج" لـ "هُن"، إلى أن النظام يركز على تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون، والألبان قليلة الدسم، والمكسرات، والبذور، كما أنه لا يسمح بأكثر من ملعقة صغيرة من الملح يوميًا.

وأوضحت الاستشاري، أن "DASH diet" يتضمن بعض الأطعمة التى يجب تناولها فى اليوم والتي جاءت على النحو التالي:

من 6 لـ 8 حصص من الحبوب الكاملة، المتمثلة في القمح، الأرز البني، البرغل، دقيق الشوفان.

تناول جميع أنواع الخضروات الخضراء.

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تناول الفواكه كالتفاح والكمثرى والخوخ والتوت والفواكه الاستوائية مثل الأناناس والمانجو.

من 2-3 حصص من منتجات الألبان، خالية الدسم وبدون سكر.

6 حصص من الدجاج واللحوم والأسماك والبيض.

ملعقتان صغيرتان من الدهون الصحية والزيوت النباتية في اليوم.

من 4-5 حصص من البقوليات والبذور والمكسرات في الأسبوع.

5 حصص من الحلوى والسكريات المضافة أو أقل في الأسبوع.