الامارات | الإمارات تحفظ كنوزاً تاريخية.. من بيت لحم حتى نيروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحفظ كنوزاً تاريخية.. من بيت لحم حتى نيروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقف 10 معالم تاريخية شاهدة على إسهامات دولة الإمارات في حفظ كنوز التراث العالمي، بعد أن اقتربت من السقوط النهائي من قوائم التراث العالمي. وتضم قائمة أبرز المعالم التي أعادها الدعم الإماراتي للحياة: قبة الصخرة ومسجد عمر بن الخطاب وكنيسة المهد في بيت لحم ومسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء وكنيستي الطاهرة والساعة في مدينة الموصل العراقية، إضافة إلى مسرح قصر الشيخ خليفة بن زايد - قصر فونتينبلو الإمبراطوري سابقاً، ومتحف الفن الإسلامي في مصر، ومكتبة ماكميلان التاريخية في نيروبي، ونُزُل السلام في مدينة المحرّق البحرينية، إضافة إلى العديد من المعالم والمواقع الأخرى.

وعكست الإمارات نظرتها إلى هذه المعالم التاريخية باعتبارها موروثاً إنسانياً عالمياً، مواصلة بذلك نهج التسامح والتعايش الإنساني، إذ لم تقف عند مرجعية تلك المواقع وارتباطها الديني، بل تأثيرها الإنساني العظيم. ولعبت الإمارات دوراً ريادياً في مجال صون التراث العالمي، منذ مصادقتها على الانضمام إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» عام 1972.

خطوات عملية

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن «اهتمام الإمارات بالمحافظة على التراث الإنساني، وحماية كنوزه التاريخية، يمثل إحدى أبرز الخطوات العملية التي تتخذها الدولة في سبيل تعزيز ثقافة التسامح، ونشر رسالة التعايش السلمي في العالم». وأضاف أن «قيادة دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بقيم الاعتدال والتعايش بين جميع الأديان والثقافات، ونبذ عوامل الفرقة والتعصب بين الشعوب، ومن هذا المنطلق حرصت الإمارات على تقديم مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي من أجل حماية وإعادة ترميم المعالم الدينية التاريخية في عدد من دول العالم، لاسيما تلك التي حملت في تأثيرها عبر الأزمنة رسالة للاعتدال والتلاقي بين الشعوب من مختلف الأديان السماوية».

وتابع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن «الإمارات لا تميز في دعمها لمشروعات إعادة إحياء المعالم التراثية والتاريخية بين دين وآخر، منطلقة في ذلك من منظومة متكاملة من تقاليد وقيم التسامح والاعتدال الراسخة في مجتمعها المحلي، والتي أسهمت في تحقيق التواصل والتفاعل بين جميع سكان الدولة بمختلف أديانهم وتقاليدهم وثقافتهم».

حضور فاعل

من جهتها، قالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة بنت محمد الكعبي، إن «جهود دولة الإمارات تنبع من فكرها القائم على تعزيز مفهوم التعايش الإنساني، وصون أبرز مواقع التراث العالمي، ونفخر بارتباط اسم الإمارات بأهم معالم العالم وكنوزها التاريخية».

وأضافت أن «الأحداث المتوالية التي شهدها العالم أخيراً، ولدت شعوراً بالحسرة على الحالة التي وصل لها العديد من المعالم التاريخية البارزة»، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون لحماية الإرث الثقافي والتاريخي والحفاظ عليه.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمد يد الرعاية والاهتمام للمعالم والكنوز التاريخية حول العالم انطلاقاً من نهجها الراسخ في التسامح والتعايش الإنساني، إذ لم تقف في يوم من الأيام عند مرجعية تلك المواقع وارتباطها الديني، بل تأثيرها الإنساني العظيم.

نهيان بن مبارك:

«الإمارات لا تميز في دعمها لمشروعات إعادة إحياء المعالم التراثية بين دين وآخر».

نورة الكعبي:

«جهود دولة الإمارات تنبع من فكرها القائم على تعزيز مفهوم التعايش الإنساني».

نُزُل السلام

في أكتوبر 2019 افتتحت الإمارات ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة في البحرين «نُزُل السلام» في المحرّق، أحد مشروعات استعادة المباني التراثية الذي تدعمه الإمارات ضمن مشروع ثقافي مشترك.

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متحف الفن الإسلامي

في عام 2014 تكفلت شخصية إماراتية بنفقات ترميم وصيانة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، بعد الأضرار التي لحقت به نتيجة عمل إرهابي. ويعد المعلم أكبر متحف إسلامي في العالم، إذ يضم مئات المخطوطات النادرة وأكثر من 100 ألف قطعة أثرية.

مكتبة ماكميلان

تكفلت الشارقة بترميم وتجديد مكتبة ماكميلان التاريخية، إحدى أشهر المكتبات في إفريقيا وتقع بقلب العاصمة الكينية نيروبي. وستصبح المكتبة عند الانتهاء من الترميم وجهة للقراءة وتبادل المعارف ومركزاً حديثاً للفعاليات والأنشطة الثقافية.

قبة الصخرة

تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، بترميم سقف مسجد قبة الصخرة بالحرم القدسي الشريف على نفقته الخاصة، بعد أن تضرر جراء الهزة الأرضية التي ضربت القدس في عام 2004، فضلاً عن تقادم سقف القبة الرخامي.

كنيسة المهد

ليس ببعيد عن القبة، فقد تكفل المغفور له الشيخ زايد في عام 2002 بتكاليف ترميم كنيسة المهد، وذلك بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، على اعتبار أن الكنيسة تعد أثراً إنسانياً مهماً.

مسجد «الخطاب»

أيضاً تكفل المغفور له الشيخ زايد بترميم مسجد عمر بن الخطاب المجاور لكنيسة المهد الذي تضرر أيضاً. ويقع المسجد قبالة كنيسة المهد من الجهة الجنوبية، ويقال إنه أقيم في المكان الذي صلى فيه عمر بن الخطاب، عندما زار مدينة بيت لحم في 637 م.

مسجد النوري

في أبريل 2018، أطلقت الإمارات مشروع إعادة بناء وترميم مسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل العراقية، في مشروع يمتد لخمس سنوات ويُعد الأضخم من نوعه في العراق، وبكلفة 50 مليوناً و400 دولار.

«الطاهرة» و«الساعة»

يسهم دعم الإمارات في بناء وترميم كنيستي الطاهرة والساعة بإعادة الوجه الحضاري لمدينة الموصل، ويسهم في بناء النسيج المجتمعي وعودة المهجرين، خصوصاً المسيحيين إلى ديارهم من خلال ترميم المعالم التاريخية ودور العبادة.

قصر خليفة

يقف مسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أو مسرح قصر فونتينبلو الإمبراطوري في العاصمة الفرنسية باريس شاهداً آخر على الدور الإماراتي في صيانة التراث العالمي، إذ أعيد افتتاحه في يونيو 2019 بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديد الشاملة.