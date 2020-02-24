الامارات | وفاة مصمّم قطع «الليغو»

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مصمّم قطع «الليغو» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي أمس الدنماركي ينس نيغارد نودسن (78 عاماً)، مصمم القطع الصغيرة التي باتت رمزاً للعبة «ليغو» الشهيرة، وقال صديقه نيلس ميلان بيدرسن: «كان يتمتع بمخيلة رائعة، وكان رأسه يزخر بالأفكار».
وعمل نودسن لدى شركة «ليغو» منذ عام 1968، ورسم في السبعينات تمثالاً صغيراً برجلين وذراعين متحركين طرح عام 1978. وقالت أرملته ماريان، أمس، لمحطة تلفزيونية: «صمّم هذا التمثال الصغير ليبث الحياة في المنازل».
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