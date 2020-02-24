الامارات | عبدالله بن دلموك: دعم ولي عهد دبي كلمة السر في نجاح البطولات التراثية

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن دلموك: دعم ولي عهد دبي كلمة السر في نجاح البطولات التراثية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، إن «كلمة السر في نجاح البطولات التراثية هي دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الذي قدّم جميع أشكال الدعم والرعاية لهذا النوع من المسابقات منذ أن كان على مقاعد الدراسة، حيث كان يدفع من مصروفه الشخصي من أجل تشجيع الشباب على ممارسة هذه الرياضات التراثية وإحياء الموروث الشعبي، ونحن سعداء بهذا الامتداد الذي نرى من خلاله هذا الحدث أكبر من أي وقت مضى». وأضاف بن دلموك، الذي كان يتحدث على هامش بطولة السلق، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أول من أمس، في دورة المرموم بدبي: «نسعى دائماً الى أن نقدم في كل سنة تسهيلات وخدمات تحفز المشاركين على تقديم أفضل المستويات، حتى أصبحت بطولتنا ميزاناً لكل البطولات في الدولة، من ناحية طريقة التنظيم والاستدامة، وأصبحت بطولة الناس، والكل يحبها وقمنا بتطويرها بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم، حتى نجحنا بواسطة فريق العمل المحترف، ووصلنا إلى تطبيق نظام عالمي غير مسبوق في احتساب النتائج».

وخطف ناصر عبيد بن دلموك الكتبي، نجومية الأشواط الختامية لبطولة السلق، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسط نجاح لافت ومشاركة واسعة من داخل الدولة وخارجها.

وسيطر الكتبي على المراكز الثلاثة الأولى في ثلاثة سباقات، وذلك في شوطي المحترفين ذكور وإناث لمسافة 1000 متر، وشوط الذكور محترفين لمسافة 2500 متر.

وجاءت نتائجه، بحصول «بايلي» على المركز الأول في شوط المحترفين ذكور لمسافة 1000 متر، وبالمركز الثاني «فلوز»، وثالثاً «جاي تي جيت»، فيما حصلت «كامالا» على المركز الأول في شوط المحترفين الإناث لمسافة 1000 متر، وثانياً «بينكي» وثالثاً «سوابي بيبي»، وحقق «برق» المركز الأول في شوط المحترفين ذكور لمسافة 2500 متر، وثانياً «دبل واتر»، وثالثاً «وضاح».

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وأكد الكتبي أن النجاح تحقق بفضل دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، من خلال إسطبل «ناس»، الذي يشارك في كل عام بهدف تحقيق المراكز الأولى، وقال: «لا نرضى سوى بالمنافسة على المركز الأول، ونتطلع أن نحقق في كل عام الريادة، ونتواجد في هذا المحفل المميز من النواحي كافة».

وفي بقية الأشواط توّجت «نجده» للشيخة لطيفة المر بن مكتوم آل مكتوم، بالمركز الأول في شوط الإناث المحترفين لمسافة 2500 متر، وجاءت بالمركز الثاني «نوادر» للشيخة حصة المر بن مكتوم آل مكتوم، وبالمركز الثالث «جميره» لجمعة خاطر الجنيبي.

وفي شوط الهواة لمسافة 1000 متر، حقق «تفتيش» لعبدالمجيد المولد المشارك من السعودية، المركز الأول، وجاء ثانياً إبراهيم يونس بالسلق «ذهب»، وثالثاً منصور المزروعي بالسلق «غيار». أما في فئة الإناث، فحققت السلق «اغتيال» لسعيد حارب الساعدي المركز الأول، وجاء ثانياً سالم الشامسي بالسلق «سيطره»، وثالثاً منصور المزروعي بالسلق «وسم».

لقاء الأشقاء

كشف السعودي عبدالمجيد المولد، أن مشاركته هذه هي الأولى «وبالتأكيد لن تكون الأخيرة»، معبّراً عن سعادته بالحصول على المركز الأول في فئة الهواة، وأضاف: «الأجواء في البطولة رائعة، وهي فرصة مميزة للقاء الأشقاء في الإمارات الغالية على قلوبنا، والتنظيم بأفضل حال، ونتطلع في النسخ المقبلة لإيجاد كل الحوافز التي من شأنها تسهيل مشاركة أعداد أكبر من المملكة».