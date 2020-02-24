الامارات | دولوريس الشلة.. أول عربية تصعد «إيفرست» من جهته الأصعب

شكرا لقرائتكم خبر عن دولوريس الشلة.. أول عربية تصعد «إيفرست» من جهته الأصعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي، التابعة لأبوظبي للإعلام، عن إطلاق أحدث عروضها «محلية الإنتاج» «وحدها إلى القمة»، الذي يوثق رحلة دولوريس الشلة، إلى قمة جبل إيفرست، لتكون أول امرأة عربية في التاريخ تتسلق إيفرست من الجهة الشمالية الشرقية، التي تعد أصعب الطرق وصولاً إلى القمة الأعلى في العالم.

وتعدّ هذه الرحلة من الأخطر على الإطلاق، نظراً إلى ارتفاع معدلات الوفاة خلالها بسبب ظروفها القاسية بداية من درجات الحرارة المنخفضة، مروراً بالرياح العاتية، وصولاً إلى غياب عمليات الإنقاذ من خلال طائرات الهليكوبتر.

ونجحت المستكشفة العربية دولوريس الشلة، التي تبلغ من العمر 28 عاماً في التغلب على هذه التحديات لتصبح بذلك أولى النساء العربيات تسلقاً للقمة، التي يصل ارتفاعها إلى 8839 متراً فوق سطح البحر من جهتها الشمالية الشرقية.

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وتصحب ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي المشاهدين في رحلة تحكي خلالها قصة دولوريس إلى قمة إيفرست، وكيف تغلبت على كل العوائق الممكنة لتحقيق حلمها، وذلك كجزء من التزام القناة بعرض القصص المحلية الملهمة، وتدشين منصات جديدة للمستكشفين العرب. وتعرض ناشيونال جيوغرافيك الوثائقي «وحدها إلى القمة» يوم الثامن من مارس بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن سلسلة أفلام وثائقية وبرامج تبرز إنجازات المرأة في الوطن العربي والعالم.

تسعى دولوربس الشلة إلى إلهام النساء العربيات وتحفيزهن على تحدي أنفسهن ومتابعة أحلامهن مهما بلغت درجة صعوبتها، حيث كتبت الشابة العربية التاريخ كأول عربية تتسلق قمة جبل مانسلو في جبال الهيمالايا، ثامن أعلى جبل في العالم على ارتفاع 8156 متراً فوق سطح البحر، لتعود بعد ذلك إلى مغامرتها وتتسلق إيفرست.

- دولوربس تسعى إلى إلهام النساء العربيات وتحفيزهن على تحدي أنفسهن ومتابعة أحلامهن مهما بلغت الصعوبة.