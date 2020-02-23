احذر تناول هذه الأطعمة.. إحداها تصيب بقصور الانتباه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من تناول الزيوت المعالجة صناعيًا، والتي توجد مثلا في البيتزا الجاهزة والبرجر والبطاطس المحمرة، وذلك لخطورتها على الصحة.

وأوضحت أن الزيوت المعالجة صناعيًا تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، ما يرفع خطر حدوث استجابات التهابية بالجسم.

كما ينبغي الابتعاد عن الأغذية المحتوية على "النتريت" مثل الهوت دوج والسلامي؛ نظرا لأنه عند التسخين قد تنشأ مادة "نتروزامين" المسرطنة.

وينبغي أيضا الابتعاد عن الأصباغ الموجودة مثلا في الكورن فليكس، والتي قد تؤدي إلى مشاكل التركيز وصعوبات التعلم وقصور الانتباه وفرط الحركة لدى الأطفال.