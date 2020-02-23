بمعجون أسنان أو خل.. 7 طرق بسيطة لتنظيف حذائك الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يفضل العديد من الفتيات ارتداء الحذاء الأبيض يوميًا، حيث إنه يمنح مظهرًا جذابًا، لكن بعض فترة يتسخ بسهولة ويتغير لونه، ويحتار الكثيريات في تنظيفه.

لذا نقدم لك بعض الطرق البسيطة التي يمكن أن تختارين من بينها، لتنظيف الأحذية البيضاء من البقع، وفق ما ذكر موقع "realsimple".

- بداية يجب عليك نزع رباط الحذاء أولا، لتستطيع تنظيفه من الداخل.

- يمكنك تنظيف الحذاء الأبيض عن طريق مسحه بلطف باستخدام فرشاة أسنان مبللة بالماء والصابون لإزالة البقع من عليه.

- اغمسي قطعة مبللة في الخل الأبيض، ثم افركيها مكان البقعة.

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- مزج كمية كافية من بيكربونات الصوديوم أو مسحوق الغسيل والخل الأبيض في كوب، ثم يتم فرك الحذاء بهذا المعجون باستخدام فرشاة أسنان قديمة، ثم يتم شطفه بالماء الفاتر.

- امزجي كمية قليلة من صودا الخبز والمياه في كوب، ثم افركي البقعة باستخدام فرشاة الأسنان بشكل دائري، ثم غسله بالماء الفاتر.

- استخدمي معجون أسنان على فرشاة قديمة وبحركة دائرية، ثم اتركيها دقائق وافركي البقعة.

- يجب غسل الحذاء جيدًا بالمياه الفاتر، لتجنب آثار وجود الصابون على قماش الحذاء.

- للتجفيف، استخدمي قطعة قماش نظيفة غير مبللة، أو منشفة وامسحي برفق على الحذاء، واتركيها في مكان جيد التهوية.