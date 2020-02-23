سعودية تصور طفلتها وهي تدخن الشيشة.. والنيابة تعاقبها

مقطع فيديو لطفلة سعودية وهي تدخن الشيشة، نشرته الأم عبر حسابها على "سناب شات" بغرض المزاح، لكنه أثار غضب السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، إذ طالبت النيابة العامة بتطبيق عقوبات مخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحق الأم وخالتها.

وبحسبما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن مركز شرطة بريدة تلقى بلاغا عن تعرض طفلة، تبلغ من العمر عامين ونصف، للإهمال من قبل والدتها وخالتها وتصويرها في مقطع "سناب شات" وهي تشرب الشيشة بقصد المزح والتشهير بها.

وانتهى تحقيق النيابة العامة في القضية إلى توجيه الاتهام إلى والدة الطفلة بإهمال طفلتها بتهديد سلامتها وصحتها النفسية والجسدية وهو الفعل المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام حماية الطفل وتوجيه الاتهام إلى خالتها بإلحاقها الضرر والتشهير بموجب الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأحيلت القضية إلى المحكمة المختصة مع المطالبة بمعاقبة والدة الطفلة بعقوبة تعزيرية وفقا للمادة 23 من نظام حماية الطفل، وسجن وتغريم خالة الطفلة وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى إغلاق حساب "سناب شات" الخاصة بالمتهمة خالة الطفلة استنادا للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.