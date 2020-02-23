"ما حد يسمعنا زغروطة".. إعلامية تثير الجدل حول ارتباط منة عرفة وعلي غزلان

منشور جديد يثير الجدل مجددا، حول علاقة الفنانة الشابة منة عرفة واليوتيوبر الشهير علي غزلان، نشرته الإعلامية ياسمين سعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، مشاركة صورة تجمعها مع الثنائي.

"ما حد يسمعنا زغروطة يا جماعة".. بتلك الكلمات بدأت الإعلامية تعليقها على الصورة، مستكملة: "بقصد يعني علشان خرجنا واتبسطنا"، لتنفى بطريقة غير مباشرة شائعة ارتباط "منة" و"غزلان".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 15 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "مش تقولي يا جماعة إنتم مرتبطين ولا لأ"، و"ما تعلنوا خطوبتكم وتخلصونا" و"كلكم زي القمر".

علي غزلان ومنة عرفة يعلقان على منشور ياسمين سعيد

تعليقان مقتضبان للفنانة الشابة واليوتيوبر على منشور الإعلامية، حيث كتبت "منة": "بحبك"، فيما دون "غزلان": "هنخرج كتير".

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حقيقة عقد قران علي غزلان ومنة عرفة

وأثار كل من الفنانة الشابة منة عرفة، واليوتيوبر الشهير علي غزلان، الجدل أمس، بسبب صورهما سويًا من أمام مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

الثنائي ظهرا في الصورة بإطلالة كلاسيكية بسيطة، حيث ارتدت منة بدلة فورمال فاتحة اللون، مع حذاء كلاسيكي بكعب مرتفع، كما تألق الأخير ببدلة فاتحة اللون أيضًا دون رابطة عُنق.

الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين، مجددين السؤال حول طبيعة ارتباطهما، وعلاقتهما سويًا، حيث تساءل العديدون في التعليقات: "ده كتب كتابكم؟"، "انتوا كتبتوا الكتاب ولا إيه؟".

واليوم قرر "غزلان" إيضاح حقيقة اللقطات المصورة، والتي تعود لحضورهما سويًا عقد قران أصدقاء مُقربين لهم، بحضور أيسل خالد ملكة جمال مصر في العام 2016، والبلوجر مروة حسن.

جدل حول ارتباط علي غزلان ومنة عرفة

الثنائي أثارا الجدل مؤخرا بعلاقتهما، حيث انتشرت لهما صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل البعض يظن أنهما مرتبطان، كما ظهرت معه منة عرفة، في فيديو في معرض الكتاب وأرسلت له قبلات في الهواء.