غادة عبدالرازق تغني "صابر على حالي" بدون "مكياج" داخل السيارة.. وفيفي عبده تعلق

شاركت الممثلة غادة عبدالرازق، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو داخل سيارة، خلال دندنتها أغنية "صابر على حالي"، للفنان محمد حماقي.

وأطلت "غادة"، واضعة نظارة شمسية كبيرة الحجم، فضلا عن ظهورها بدون مكياج، مرتدية أزياء سوداء "كاجوال"، أثناء دندنتها داخل سيارتها، معلقة: "في طريقي للتصوير، صباح الفل".

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فيفي عبده وبوسي شلبي تعلقان على أحدث ظهور لـ غادة عبدالرازق

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي تجاوز الـ100 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "شكلك حزينة ومجهدة يا فنانة"، و"جميلة يا غادة" و"وحشتينا يا جميلة السينما المصرية".

وحرصت العديد من الفنانات والإعلاميات التعليق، أبرزهن، الراقصة والممثلة فيفي عبده، التي كتبت: "يا صباح الورد والفل والياسمين"، فيما باركت المذيعة بوسي شلبي لها على مسلسها الجديد.

تستعد الفنانة غادة عبدالرازق، للمنافسة في السباق الرمضاني 2020، من خلال مسلسل "سلطانة المعز"، يشاركها البطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم، شريف منير، نسرين إمام، محمود البزاوي، إخراج محمد بكير، وتأليف إياد إبراهيم.