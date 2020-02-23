"تخلت عن الشعر الأبيض".. سوسن بدر تفاجئ متابعيها بـ"نيو لوك" في أحدث ظهور

شاركت الفنانة سوسن بدر، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة لها بـ"نيو لوك" مختلف عما ظهرت به على مدار الـ10 شهور الماضية.

وأطلت "بدر"، بشعر طويل أسود اللون، مزود بخلص شعر تجمع بين الرمادي والبنى الفاتح، معلقة: "رمضان 2020 مع ياسمين عبدالعزيز".

رواد "سوشيال ميديا" يتغزلون في سوسن بدر

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 7400 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "شكلك كان حلو أوي في الشعر الأبيض"، و"زي القمر دايما" و"أجمل فنانة، أنتي ميريل ستريب العرب".

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تفاصيل مسلسل ياسمين عبدالعزيز

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين، كتابته سيناريو مسلسل "ونحب تاني ليه"، من بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وسيعرض في رمضان المقبل.

وكتب "ياسين"، على حسابه الشخصي على "فيس بوك"، في ديسمبر الماضي: "ونحب تاني ليه! رمضان 2020، إن شاء الله النجمة ياسمين عبدالعزيز، إخراج مصطفى فكري، وتأليفي، وإنتاج شركة سينيرجي- تامر مرسي".