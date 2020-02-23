مع اقتراب مواعيد مقابلات المدارس.. كيف تؤهلين طفلك لـ"الإنترفيو"؟

عقبة المقابلة الأولى في المدرسة، مشكلة تمر بها الأمهات وأطفالهن، يخضع الطفل وكذلك والداه للمقابلة وأحيانا للاختبارات المكتوبة، ويعتبر القبول بالمدرسة مهمة شاقة، وتعد معرفة الطفل بالأجواء وتهيئته للمقابلة وفقًا لمعايير المدرسة مهمة شاقة، لذلك نقدم بعض النصائح لمساعدتك في اجتياز طفلك "للإنترفيو" للالتحاق بالمدرسة بنجاح، وفقًا لما ذكره موقع "being the parent".

نصائح تساعد الطفل لاجتياز المقابلة الشخصية

- تشجيعه على الحديث

معظم الأطفال يخجلون من التعبير عن آرائهم أمام الغرباء، للتغلب على هذه العقبة أثناء المقابلة، شجع طفلك على التفاعل مع الآخرين، والتحدث باللغة الإنجليزية والإجابة على الأسئلة.

- إجراء بحث

قمِ بإجراء بحث شامل حول المدرسة التي ترغب في قبول طفلك فيها، ويمكن محاولة التواصل مع أولياء أمور المدرسة الذين يدرس أبناؤهم فيها بالفعل والحصول على نصائح منهم لاجتياز المقابلة.

- تعريف الطفل بالأساسيات

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يجب تعريف الطفل بالأساسيات التي يعتمد عليها مثل تعريفه بالألوان، واسم المدرسة، ومهنة الآباء وعنوان منزلهم والبلد واساسيات الحروف الهجائية والأرقام والفواكه والخضروات.

- إبعاد التوتر عن الطفل

لا تقولي لطفلك إنه ذاهب لإجراء مقابلة، أخبريه أنه ذاهب في جولة لرؤية المدرسة الجديدة.

تأهيل الطفل للإجابة على أسئلة المقابلة

احرصي على معرفة طفلك لأسماء الأشكال الأساسية والألوان باللغة الإنجليزية وغيرها من الأشياء التي تساعد على تأهيله.

رددي دائمًا مع طفلك أسماء الأشكال والألوان من خلال الأشياء الموجودة حوله يوميًا في المنزل والشارع.

لكي يتمكن طفلك من التعامل مع الأرقام والعد بسهولة، اربطيها دائمًا بنشاطات ظريفة ويومية مثل عدد درجات السلم أو لعبة الاستغماية.