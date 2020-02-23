حزام الخصر يسيطر على عروض أسبوع الموضة فى ميلانو لشتاء وخريف 2020

انطلقت يوم الثلاثاء الماضى فاعليات أسبوع الموضة فى ميلانو وسط مخاوف من فيروس كورونا، الأمر الذى تسبب فى تغيب الكثير من مصممى الأزياء والمشترين، وكذلك الصحفيين الصينيين عنه، إلا أن هناك العديد من بيوت الأزياء التي حرصت على تقديم مجموعتها الجديدة لخريف وشتاء 2020 خلاله كالمعتاد.ويبدو أن مصممى الأزياء الذين قدموا مجموعاتهم خلال أسبوع الموضة في ميلانو كانوا منشغلين بالتفكير فى كيفية إبراز الخصر من خلال ملابسهم، وفقًا لموقع مجلة "فوج" البريطانية، حيث حرص أغلبهم على ارتداء العارضات لأحزمة الخصر التى أبرزت منحنيات أجسادهن، حتى أن إحدى العارضات الـ "بلس سايز" ارتدته هي الأخرى لتظهر بإطلالة مميزة وطاغية الأنوثة.

وأظهرت بيوت الأزياء الإيطالية أن المعطف الشتوى - مهما كان حجمه - لا يشكل عائقًا أمام ارتداء حزام الخصر، لذا إذا كنتِ تعتقدين أن ارتداء معطف منتفخ يعني الاستمرار في ظهورك بشكل غير أنيق، فإن مجموعات برادا وفندي وتود لخريف وشتاء 2020 هذه ستمحو تلك الفكرة من ذهنك، وتقدم إليكِ بعض الأفكار التي يمكنها مساعدتك في تعلم طريقة أخرى لارتدائها.تضم مجموعة Miuccia Prada، التى تتخذ جملة "نساء قويات لا يستسلمن" شعارًا لها، بلوزات باللون البيج المبطنة مع جيوب بارزة، والسترة الكبيرة، تلك الملابس التى قدمتها مع حزام نحيف لإطالة الوسط.

كما حذت دور أزياء فندي وتود حذوها، حيث قامت الأخيرة بتقديم معطف الشتاء الضخم مع حزام أبيض ضيق الذى ارتدته عارضة الأزياء كايا جربر والتي كان حذائها أحد الملامح المميزة لعرض JW Anderson لخريف وشتاء 2020 أيضًا.أما فى فندى، فقد ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية عربية الأصل بيلا حديد بإطلالة تبدو وكأنها مستوحاة من شخصية " ترينيتى" فى فيلم The Matrix، حيث ارتدت معطفًا مصنوع من الجلد الصلب، وارتدت معه حذاء هاف بوت باللون الأسود المزين بلمسة من اللون الفيروزى، ويُذكر أن أسبوع الموضة في ميلانو شهد تظاهرات ضد استخدام جلود الحيوانات فى الصناعة

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