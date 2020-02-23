لون واحد وابتعاد عن الموضة.. ملامح من ملابس أغنياء العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

ربما يتساءل كثيرون عن أنواع الملابس التي يرتديها أغنى المليارديرات في العالم، الذين يتصدرون قوائم "فوربس" كل عام، وما الذي تحتويه خزانة ملابسهم من ماركات عالمية وباهظة الثمن.

يأتي الجواب على غير المتوقع، فالكثير منهم لا ينفقون أموالهم بالطريقة التي ننفق به، حيث لا يهتمون بمواكبة الموضة وهوسها، فهم يسعون إلى ما هو مُريح وأنيق وغير مُتكلف، ويبدو الأمر بالنسبة لهم مختلف تمامًا، وفق ما ذكر موقع "kulturehub".

1- جيف بيزوس Jeff Bezos

على الرغم من أن الثروة الهائلة لجيفري بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازون الذي يبلغ ثروته 114.2 مليار دولار، إلا أنه شخصًا بسيطًا جدًا، كما أنه في أزيائه لا يعتمد على التباهي والتفاخر بل على بدل ذات مظهر أنيق.

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2- بيل جيتس

لم يختلف الأمر مع رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت التي تبلغ ثروته 113 مليار دولار، فهو لا ينفق الكثير من المال على الملابس، إذ إنه يرى ألا يتعين عليه إثبات أي شيء لأي شخص ولا يسعى للتكلف في ملابسه لذلك، كما أنه يرتدي نفس ملابسه من الأعوام السابقة وإن غيّر تكون التغييرات بسيطة للغاية، حيث يعتمد غالبًا القميص السادة من درجات الأزرق في الصيف، وبلوفر فوق قميص في الشتاء.

3- مارك زوكربيرج

على مدار تاريخ مارك زوكربيرج مؤسس موقع "فيسبوك"، والذي تبلغ ثروته 78.1 مليار دولار، نجده لم يظهر سوى بتيشيرت واحد فقط بلون رمادي مميز مع جينز، مبررًا ذلك بأنه يملك نسخ عدة لنفس التيشيرت، لأنه ليس لديه من الوقت ما يُضيعه في التسوق، إذ إنه يرغب في تسخير وقته لخدمة المجتمع.

4- ايلون مسك

الملياردير إيلون مسك مؤسس شركة "تسلا موتورز" التي تبلغ ثروته 18 مليار دولار، لا يرتدي ثيابًا سيئة، ولكنه أيضاً لا يتفنن في تنوع ألوان وأنواع ملابسه، إذ يظهر دائمًا مرتديًا تيشيرت عادي وبسيط وبنطلون جينز.

5- فيل نايت

فيل نايت مؤسس شركة نايكي، التي تضم خطًا رائعًا من أحدث طراز الملابس الرياضية، وتبلغ قيمة ثروته 29.2 مليار دولار، لم يُبالغ في أزيائه وملابسه أيضاً، إذ أنه يعتمد في أزيائه على البدل المخططة خطوط عمودية وبنطلون جينز.