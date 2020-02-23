رغم فوائدها.. أطعمة ومشروبات تسبب الشعور بالصداع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أمنية قلاوون:

يعتبر الصداع من المشكلات الصحية التي تؤرقنا مع آنٍ لآخر، وهناك العديد من الأسباب وراء التعرض لهذا العرض المزعج، أبرزها تناول بعض الأطعمة، وهذا ما أكدته بعض الدراسات، حيث أشارت إلى أن هناك مأكولات ومشروبات تحتوي على مركبات كيميائية تتفاعل مع كيمياء الدماغ، ما يؤدي إلى الإصابة بآلام الرأس.

في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز الأطعمة والمشروبات التي تسبب الصداع، بحسب ما ذكر بمواقع "Healthline" و" Webmd" و"Clevelandclinic".

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