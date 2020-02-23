محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أمنية قلاوون:
يعتبر الصداع من المشكلات الصحية التي تؤرقنا مع آنٍ لآخر، وهناك العديد من الأسباب وراء التعرض لهذا العرض المزعج، أبرزها تناول بعض الأطعمة، وهذا ما أكدته بعض الدراسات، حيث أشارت إلى أن هناك مأكولات ومشروبات تحتوي على مركبات كيميائية تتفاعل مع كيمياء الدماغ، ما يؤدي إلى الإصابة بآلام الرأس.
في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز الأطعمة والمشروبات التي تسبب الصداع، بحسب ما ذكر بمواقع "Healthline" و" Webmd" و"Clevelandclinic".
لقراءة المزيد عن..اضغط هنــــــا:
كانت هذه تفاصيل خبر رغم فوائدها.. أطعمة ومشروبات تسبب الشعور بالصداع (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.