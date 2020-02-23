بينها الزبادي والمخبوزات.. 10 أطعمة تزيد شعورك بالجوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نتناول الأطعمة الصحية والغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، ولكن كثيرون منّا خصوصًا أصحاب الوزن الزائد يحاولون السيطرة على شهيّتهم التي قد تتسبب في زيادة وزنهم.

لكن هل تعلم أن هناك بعض الأطعمة تزيد من الشعور بالجوع؟ إليك قائمة بهذه الأطعمة وفق ما ذكر موقع "eatthis".

- المكرونة:

من أكثر أنواع الأطعمة التي تساعد على ارتفاع الشهيّة؛ نظرا لأنه يمكن تناولها بسهولة، ما يؤدي إلى زيادة الكربوهيدرات في الجسم.

- المخبوزات:

تحتوي على السكريات والدهون، ما تعطي الجسم سعرات حرارية عالية ونظرًا لطعمها اللذيذ تدفع الشخص إلى تناول كميات كبيرة حتى عند شعوره بالشبع، وهذه الإحساس لا يظل كثيرًا لأن نسبة السكريات العالية تجعلك تشعر بالجوع سريعًا.

- العلكة:

مضغ العلكة يؤدي إلى زيادة إفراز اللعاب في الفم، ما يتسبب في زيادة العصارة المعدية وبالتالي الشعور بالجوع.

- بياض البيض:

البيض مصدر جيد للبروتين، ولكن عند تناول البياض فقط يؤدي إلى قلة السعرات الحرارية والإحساس بعدم الشبع.

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- الكاتشب:

نظرًا لاحتواء الكاتشب على مادة الفركتوز التي تعمل على زيادة الإحساس بالجوع وتوقف إنتاج هرمون الشبع.

- العصائر:

تحتوي العصائر على كميات كبيرة من السكر، ما يؤدي إلى ارتفاع مستواه في الدم، ثم انخفاضه بصورة سريعة، وبالتالي الشعور بالجوع.

- السوشي:

يحتوي على الأرز والنكهات المستخدمة في الأكل الصيني الذي يؤدي إلى زيادة في الشهية، وعدم الشعور بالشبع.

- المقرمشات المملحة:

تحتوي على كميات كبيرة من عنصر الصوديوم والكربوهيدرات، وغالبا ما تكون خالية من الألياف والبروتين، ما يدفع الفرد لتناول المزيد منها، وبالتالي تشعرك بالجوع.

- الوجبات السريعة:

تحتوي على المواد الحافظة والدهون غير المشبعة، ما يؤدي إلى عدم قدرة الجسم على إنتاج هرمون الشبع وفقد المخ إدراك أن المعدة ممتلئة، وبالتالي الرغبة في تناول المزيد من الوجبات.

- الزبادي قليل الدسم:

يعتبر من الوجبات الخفيفة، ولكن بعد تناول الزبادي يؤدي إلى ازدياد نسبة السكر في الدم، وبالتالي ارتفاع شهيته وتناول الطعام.