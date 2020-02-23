اطلالات بألوان مخملية من الفاشينيستا ضحى

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2020 09:39 مساءً - الكثير من مدونات الموضة يتبعنَّ أسلوب التركيز على الألوان المخملية بشكل واضح؛ إذ لا تخلو الإطلالة من هذه الألوان، سواء كان باختيار إطلالة كاملة بالنود، أو بلمسة بسيطة منها.
ومن بين مدونات الموضة المحجبات اللاتي يعتمدن هذا الستايل هي الفاشينيستا ضحى، والتي اخترنا لكِ مجموعة من أبرز إطلالاتها بألوان المخمل، لتلهمكِ أفكارًا عصرية لستايل بهذا الذوق.
البدلة الكاملة باللون الأبيض
لفتنا كثيراً هذا اللوك من الفاشينيستا ضحى، والذي اعتمدت فيه على البدلة باللون الأبيض، مع البنطلون على الخصر برباط أمامي، وزينت اللوك أيضاً بدرجات مخملية بلون الحجاب الرو، وشنطة برسومات جلد النمر، وصندل مفتوح باللون النود.
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إطلالة كاجوال بالبليزر الأرجواني
أما هذا اللوك فرغم أنه يعتمد على الستايل الكاجوال، إلا أنه جاء أكثر نعومة، باعتماد الجينز الفاتح، مع البليزر الأرجواني، والجزمة الفلات بدرجات البيج، لتنسيق سهل وبسيط، يناسب صاحبات الذوق الرقيق.
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الفساتين الشتوية باللون الكريمي
من الإطلالات الكلاسيكية التي اعتمدتها الفاشينيستا ضحى هو اختيار الفستان الطويل باللون الكريمي البيج، نسقته مع معطف طويل باللون نفسه، واختارت الحجاب مع قبعة البيري، والبوت الأبيض، وكسرت فقط حدة اللون بشنطة كروس من لويس فيتتون.
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التنورة الأنثوية مع التوب لإطلالة ناعمة
بهذا اللوك اعتمدت الفاشينيستا ضحى على التنورة عالية الخصر، مع الستايل الطبقي الذي منحها إطلالة أطول، ارتدت معها التوب الضيق، لإطلالة تتناسب مع موديل التنورة المنفوشة، تناسب الصبايا صاحبات الوزن المتوسط والنحيفات كذلك.
أما الإكسسوارات فقد اختارت كذلك الألوان المخملية من بوت الساق والشنطة الكروس، واعتمدت النظارات كبيرة الحجم السوداء، لإطلالة واثقة بالنفس.
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