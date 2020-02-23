"أسرع Move on".. خطوبة "سنجوب" تثير الجدل.. وخبير نفسي: أهلت نفسها قبل الطلاق

"ينظر في عينيك ويُخبرك أنه يُحبك لأنك الأجمل رغم عيوبك الكثيرة يُحبك وكأنه لا يوجد على الأرض سواك" كلمات رومانسية أنهتها سلمى الكاباريتي، الشهيرة بـ"سنجوب"، بالثناء لله هكذا اختارت البلوجر أن تعلن عن خطبتها.

وعبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشرت البلوجر المعروفة باسم "سنجوب" صورا من خطبتها، التي تفاعل معها متابعوها للمباركة: "إيه البهجة دي" "ربنا يتمللك بخير" "أقسم بالله تستاهلي كل خير".

خطبة "سنجوب" لم تتوقف عند مباركة متابعيها، فهي البلوجر التي انفصلت عن طليقها المصور حسام عاطف، الشهير بـ"أنتيكا"، الأمر الذي أثار حالة حزن على "السوشيال ميديا"، بسبب قصة الحب التي جمعت الثنائي طيلة 8 أعوام لتنتهي بالزواج، لكنه لم يدم طويلًا إذ أعلنا الثنائي انفصالهما في نوفمبر من العام الماضي.

قرابة الـ4 أشهر المدة التي مضت على طلاق "سنجوب"، واليوم، أعلنت نبأ خطبتها، التي أثارت الجدل عبر "السوشيال ميديا" بسبب المدة القصيرة على الدخول في علاقة عاطفية أخرى، ليصف بعض الرواد الخطبة الثانية بـ"أسرع Move on دا ولا إيه".

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ازاي تعملي Move on بسرعة

علقت هالة حماد، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، على كيفية تخطي المرأة مرحلة الطلاق والدخول في علاقة عاطفية أخرى دون الانتظار فترة طويلة، بأن انفصال المرأة عن زوجها من الناحية النفسية يتم قبل وقوع الطلاق الفعلي.

وأوضحت "حماد" في حديثها لـ"هن"، أن المرأة المصرية من الصعب عليها اتخاذ قرار الطلاق، لذلك قبل أن تصل إليه غالبًا ما تعمل على تأهيل نفسها للانفصال: "الطلاق بيكون تحصيل حاصل"، مضيفة أن المرأة تنتظر انتهاء شهور العدة حتى تدخل في علاقة عاطفية أخرى.

وتابعت استشاري العلاقات الأسرية أن بعض المطلقات يتمكن من تجاوز آلامهن بصورة سريعة ويردن الدخول في علاقة عاطفية أخرى وطيلة شهور العدة يعملن على تأهيل أنفسهن عاطفيًا بشكل أكبر، أما سيدات أخريات يختلف بهن الحال ولا يردن الارتباط مرة أخرى أو لا بد من مرور فترة طويلة، ويرجع السبب في ذلك إلى مرورهن بتجارب زوجية قاسية.