والدة الفتاة المدعية بزواجها من قصي الخولي: لم يكن سرا.. وغير مهتم بابنه

بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تونسية تدعى مديحة الحمداني، زعمت من خلاله بأنها زوجة الفنان السوري قصي خولي، وتحدثت عن إهماله لها ولطفلهما.

خرجت الفنانة التونسية آمال علام، وهي والدة الفتاة، تتحدثت عن أزمة ابنتها، مع الفنان السوري موضحة ما حدث معها، وذلك عبر مداخلة هاتفية لها مع إذاعة "موزاييك أف إم"، وأوضحت الفنانة السورية أنها قررت الخروج للحديث، بعدما رأت أن ابنتها تعرضت لظلم كبير بعد تداول صورها مع قصي الخولي، الذي لم يدافع عنها أو يوضح بأنها زوجته.

وتابعت الفنانة التونسية أنها تعلم بزواج ابنتها من الفنان السوري قصي الخولي، الذي تم في حفل زفاف بسيط، ولم يكن في السر كما قال البعض، كما أنها تحترم حياة ابنتها الخاصة، ولا تفضل الحديث عن زواجها حتى خرجت هي وكشفت عن أزمتها.

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وأوضحت الفنانة التونسية أن ابنتها تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تتحدث عن أي شيء له علاقة عن الخلافات بينها وبين زوجها، لكنها قررت الحديث بعدما رأت أن "قصي" يتحدث في البرامج التليفزيونية عن اهتمامه بابنه، وهذا غير صحيح.

وأكدت "آمال" أن قصي خولي لم يرَ ابنه منذ 9 أشهر، وهذا عكس حديثه الدائم بأنه يهتم به ويراعيه، كما أنها ذكرت أن ابنتها كانت تعمل في دبي في شركة كبرى، قبل زواجها من الفنان السوري، وأنها لم تتزوجه طمعًا فيه.

ابن قصي الخولي

ويذكر أن قصي الخولي أعلن في يناير 2019، أنه رُزق بمولوده الأول، الذي أطلق عليه "عميد جونيور"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة ليد الرضيع، مُعلقًا: "من خلالك أعطاني الله الابن والأخ والصديق طول العمر، بتمنى كون إلك الأب الحنون والمحب متل بابا (جدك) الله يطول بعمره، الله يحميلي العميد جونيور ولا يحرم حدا من هالنعمة ويحمي أولادكم جميعاً".

وبحسب ما ذكرته إذاعة "شام إف إم" السورية، فإن الفنان لم يُعلن من قبل زواجه، بل فاجأ متابعيه بالإعلان عن إنجابه دون أن يُشير لهوية زوجته.