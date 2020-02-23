الامارات | فنانة مصرية تفكر في الاعتزال.. والجمهور يطالبها بإعادة التفكير

شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة مصرية تفكر في الاعتزال.. والجمهور يطالبها بإعادة التفكير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت الفنانة المصرية إيمان السيد الجدل بعد إعلانها عن رغبتها في الاعتزال، مرجعة هذا القرار إلى ما تشهده الساحة الفنية سواء على مستوى الصناعة أو المهنة.

وكتبت الفنانة التي اشتهرت بأدوارها الكوميدية عبر صفحتها على «فيس بوك» أمس: «رغبة مُلِحة وبتزيد مع الوقت في ترك المِهنة».

بينما طالبها متابعوها في تعليقاتهم على المنشور، بمواصلة العمل وعدم الانسحاب، معتبرين أن كل شخص من الطبيعي يمر بأوقات يشعر فيها باليأس والضيق.