الامارات | محامي النجوم في مصر يصدر بياناً: «رداً على المدعو محمد رمضان»

شكرا لقرائتكم خبر عن محامي النجوم في مصر يصدر بياناً: «رداً على المدعو محمد رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المحامي المصري أشرف عبدالعزيز، أنه محامي النجوم وليس الفنان عمرو دياب فقط، موضحاً في بيان نشره عبر صفحته على «فيس بوك»، رداً على اتهامات الفنان محمد رمضان بالوقوف وراء حملة الطيار أشرف أبو اليسر ضده.

وكان الفنان محمد رمضان قد ظهر مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «التاسعة» مساء السبت على القناة الأولى المصرية، وقال: «إن محامي مطرب كبير يقف وراء الحملة لأنه موكل الطيار في ذات الوقت».

وأضاف المحامي عبدالعزيز في بيانه: «رداً على المدعو محمد رمضان وما يدعيه أنني محامي المطرب الكبير جداً ومشهور فلان الفلاني، ليرد الأستاذ وائل الإبراشي: (أستاذ أشرف عبدالعزيز، ليرد رمضان كان خصمي منذ عام وحصل على حكم غيابي والقضاء أنصفني) فأود تصحيح ذلك بأنني محامي للنجوم ومنتجين ورياضيين».

Advertisements

وعدّد المحامي مجموعة كبيرة من النجوم والمشاهير «منهم الفنان هاني رمزي الفنان أحمد عز والفنان عمرو سعد والمطرب أحمد سعد والفنانة نرمين الفقي والفنانة داليا البحيري والفنانة نور والفنان إيهاب توفيق، وشركات إنتاج عديدة.... وفي المجال الرياضي الكابتن حسام حسن والكابتن عصام الحضري والكابتن هشام حنفي والكابتن شادي محمد والكابتن حسن شحاته والكابتن إبراهيم حسن والكابتن وليد سليمان والكابتن عبدالله السعيد والكابتن محمود متولي وغيرهم كثير».

وتابع «محامي النجوم» «أما بخصوص رفع دعوى عليه (محمد رمضان) والقضاء أنصفه، فإن محكمة جنح مستأنف الدقي قد أصدرت حكماً حضورياً نهائياً بتغريمه 10000 جنيه والتعويض المدني المؤقت 10001 جنيه بتاريخ 26/6/2019».

ولم تقتصر الردود على محمد رمضان من قبل محامي النجوم فقط، إذ دخل على خط الأزمة الملحن والمطرب عمرو مصطفى، إذ كتب: «تقول نمبر وان على الممثلين الساكتين على التجاوزات بتعتك، ماشي ملناش دعوة... لكن عند الغناء والموسيقى بلاش، علشان هتزعل... الموسيقى والغناء وعمرو دياب تحديداً خط أحمر، وهو انت بتمتهن المهنة أو ليك فيها عشان أي حد في المهنة يغير منك ويحاربك... يا بني انت ما تعرفش السلّم الموسيقي من سلم بيتك».