الامارات | «على سنة الله ورسوله».. الفنان العالمي ألفا بلوندي يتزوج تونسية

شكرا لقرائتكم خبر عن «على سنة الله ورسوله».. الفنان العالمي ألفا بلوندي يتزوج تونسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الطريقة الإسلامية، وفي مسجد كبير بمدينة ياماسوكرو في ساحل العاج، عقد المغني ألفا بلوندي، الذي يعد من أكثر الفنانين شعبية في إفريقيا، قرانه على فتاة تونسية - إيطالية، يوم الخميس الماضي، كما نقلت تقارير عدة.

ويغني ألفا بلوندي (واسمه الحقيقي سيدو كونيه - 67 عاماً) بالفرنسية والإنجليزية، وأحياناً بالعربية، وحقق شهرة عالمية في موسيقى الريغي. وينتمي الفنان إلى أسرة مختلطة (أم مسلمة وأب مسيحي)،

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وتحفل أغنيات الفنان برسائل التعايش، ولذا اختارته الأمم المتحدة سنة 2005 سفيراً للسلام ببلاده.