"تقوي المناعة وتمدك بالطاقة".. 9 أطعمة معلبة احرص على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يلجأ كثير من النساء خاصة العاملات لتناول الأطعمة المعلبة، حيث إنها سهلة وسريعة التحضير، ولكن يخاف بعضهن من تناولها كونها قد لا تكون صحيّة ولا تحتوي على أي عناصر غذائية.

لذا نقدم لكم بعض الأطعمة المعلبة الصحيّة والغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، بحسب ما ذكر موقع "listonic".

-السلمون المعلب:

يعتبر مصدر كبير للبروتين والكالسيوم المفيد لبناء عضلات الجسم، كما أنه يحتوي على أوميجا 3 التي تساعد على الوقاية من أمراض القلب وتعزيز المناعة.

- الفول المعلب:

يعد من الحبوب المنخفضة الصوديوم التي تحتفظ بقيمتها الغذائية، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف والكربوهيدرات، التي تعتبر من أهم مصادر الطاقة المفيدة لصحة الجسم.

- الفاصوليا المعلبة:

مصدر مهم للبروتين والكربوهيدرات، وتحتوي على نسبة قليلة من الأملاح، تساعد على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة، وبناء عضلات الجسم.

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- شوربة الخضروات المعلبة:

يتم تعبئتها دون إضافة ملح وصوديوم، أو دهون كثيرة، وهي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية كالجزر الذي يساهم في الحفاظ على صحة العيون وفيتامين "أ".

- العسل:

من الأطعمة التي يمكن تناولها معلبة، نظرا لأهميته الكبيرة في الشفاء من العديد من الأمراض، كما أنه مضاد لالتهابات المعدة، وتقوية المناعة.

- صلصة الطماطم المعلبة:

تعتبر صلصلة الطماطم من الأشياء الأساسية في الطهي، حيث توفر الكثير من التحضير مثل التقشير والتقطيع، كما أنها صحية أكثر من الطازجة، لأن عملية التعليب تزيد من مستويات "اللايكوبين" فيها وتعمل كمضادات للأكسدة.

- حليب جوز الهند:

لديها العديد من الفوائد الصحية، حيث إنه يحتوي على الدهون الثلاثية المتوسطة التي يمكن أن تساعد في زيادة التمثيل الغذائي، وتقليل نسبة الكوليسترول السيئ في الجسم.

- البقوليات المعلبة:

من الأطعمة المعلبة التي لا تحتاج إلى كثير من الوقت في طهيها، وهي كالبازلاء والعدس والحمص التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين والتي تساهم في الإحساس بالشعور بالشبع، والحفاظ على صحة الأمعاء وتقوية الجسم.

- الخضروات المعلبة:

تحتوي على مزيد من البروتينات ومختلف المعادن والألياف والفيتامينات التي تعمل كمضادات للأكسدة المهمة لمناعة الجسم، والوقاية من بعض السرطانات، لذلك فالخضروات المعلبة تعتبر مغذية بنفس قدر الخضروات الطازجة.