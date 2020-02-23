إنستجرام النجوم: نانسي عجرم وسيرين عبد النور بالأسود اللامع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

يحرص النجوم على مشاركة متابعيهم على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، أجمل اللحظات والإطلالات اليومية التي توثّق يومياتهم وأزيائهم المختلفة.

- نانسي عجرم

شاكرت الفنانة نانسي عجرم متابعيها بمجموعة صور من حلقتها في برنامج المسابقات the voice kids، مرتدية فستان قصير، من القماش الأسود اللامع، بقصة صدر على شكل حرف " V"، بأكمام طويلة، كما اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع، ونسقت مع إطلالتها هاف بوت باللون الأسود.

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ظهرت مرتدية فستان قصير باللون الأبيض، بدون أكمام، وفتحة صدر على شكل حرف "” V، وأقراط متدلية باللون الفضي، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، مع أحمر شفاه باللون الأحمر الصارخ.

- سيرين عبدالنور

شاركت الفنانة سيرين عبدالنور متابعيها بصور من حفل عيد ميلادها، إذ ارتدت فستانًا بقصة الكتف الواحد، باللوني الأسود والفضي اللامع، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، مع ماكياجًا باللون النيود، ونسقت مع إطلالتها أقراط باللون الفضي.

- مي عُمر

ظهرت بفستان قصير باللوني الأسود والبيج، مع حزام بني عريض، كما نسقت مع إطلالتها شُراب فوال باللون الأسود، وبوت طويل من المخمل بلون بيج مائل للبني، وحقيبة متوسطة الحجم باللون البيج، كما اعتمدت تسريحة شعر مرفوع.