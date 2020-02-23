إطلالات أنيقة لـ مهيرة عبد العزيز

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2020 07:40 مساءً - تحرص الإعلامية مهيرة عبد العزيز على تنسيق أزيائها بطريقة أنيقة وعصرية مناسبة للفتيات في عمرها ولمجتمعها العربي، وتتميز دوماً بتنسيقات لإطلالات أنيقة وأنثوية، جمعنا لكِ أحدثها اليوم؛ لتتأنقي بطريقتها.
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تميزت مهيرة بجمبسوت أسود مزين بلمعة من الأعلى وعلى الأكمام، ومزين بحزام، وأكملته بحذاء أسود بكعب لمظهر أنثوي، وتأنقت ببنطال وجاكيت تكسوهما اللمعة الزهرية وتزينهما أزرار بيضاء، وأكملتهما بقبعة من القش لستايل عصري، وتجملت بفستان أحمر بكمّ واحد ومزين بفتحة جانبية، مع ربطة شعر مزينة بزهور لطابع شبابي، وارتدت فستاناً منفوشاً مصمماً بكم واحد، وقماش بلون الجلد مزين بزهور زهرية اللون.
ونسقت بنطالاً وقميصاً باللون الأسود مزينيْن من الأطراف بالأبيض والذهبي لإطلالة عملية، واختارت فستاناً أزرق طويلاً وضيقاً يزينه من الأعلى قماش مطرز بطريقة أنثوية، وظهرت بفستان أسود مزين بخطوط باللونين الأبيض والزهري لخيار مميز، وأطلت بفستان أسود مزين بلمعة من الأعلى، ومُكمَّل من الأسفل بطبقة منفوشة وطويلة باللون الأصفر تزينه تطريزات سوداء، وتزينت بجمبسوت بنفسجي لامع مزين بياقة وقصَّة تبرز الخصر لمظهر أنثوي.
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