مجموعة كوتش لخريف وشتاء 2020-2021 من أسبوع الموضة في نيويورك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2020 07:40 مساءً - من قلب مدينة نيويورك الصاخبة، اجتمع سحر الفن مع تراث علامة كوتش Coach العريق؛ ليقدما معاً خلال أسبوع الموضة في نيويورك مجموعة خريفيّة مميّزة؛ حملت في طياتها طاقة عكست ثمانينات القرن الماضي، التي أبرزت ثقافة البوب والملصقات الشعبية في شوارع المدينة. وقد ظهر ذلك من خلال الديكور الداخلي لمنصة العرض والأجواء الموسيقية التي أدّتها النجمة ديبي هاري Debbie Harry.

من عرض مجموعة كوتش Coach لخريف وشتاء 2020/2021 خلال اسبوع الموضة في نيويورك



دوّن المدير الإبداعي للدار ستورت فيفرز Stuart Vevers فكرة العودة إلى الثمانينيات على مفكرة كوتش Coach منذ الموسم الماضي، فجاءت عبارة عن مصدر إلهام لمجموعة الدار لموسم خريف وشتاء 2020/2021.



ظهرت على منصة عرض كوتش للموسم القادم مجموعة غلب عليها الطابع الشبابي، سواء من خلال الفساتين والأزياء ذات التقليمات، أو تنانير الميدي ذات القصة الواسعة وحزام الخصر، والتي تم تنسيقها مع كنزات الصوف والجواكت الواسعة، أو حتى من خلال الإكسسوارات مثل القبعات الصوفيّة المحبوكة وأحذية السنيكرز مع الجوارب الطويلة الملوّنة والأوشحة المزينة بالأشكال الهندسية.

من عرض مجموعة كوتش Coach لخريف وشتاء 2020/2021 خلال اسبوع الموضة في نيويورك







كما لعبت حقائب اليد الصغيرة ذات الأشكال الهندسية الغريبة والألوان المميزة دوراً في إضفاء المزيد من روح الشباب على المجموعة.



واستلهاماً من فن الغرافيتي، تضمّنت المجموعة أيضاً تعاوناً خاصاً مع مؤسسة الفنان الراحل جان ميشال باسكيات Jean-Michel Basquiat، حيث رصدنا على المنصّة العديد من القطع التي حملت طابع الغرافيتي والرسومات شبه الكرتونية.

من عرض مجموعة كوتش Coach لخريف وشتاء 2020/2021 خلال اسبوع الموضة في نيويورك







أما بالنسبة للخامات التي طغت على مجموعة كوتش لخريف 2020، فجاء الجلد على رأس القائمة، حيث هيمن بشكل رئيسي على التنانير والبناطيل والجواكت الواسعة Oversized coats، والتي تم تنسيقها بأسلوب عملي مميز.



وبالحديث عن لوحة الألوان التي طغت على المجموعة، فقد جاءت مفعمة بالحيوية وبعيدة عن الأسود، حيث رأينا ألوان الأحمر والأصفر والأزرق النيلي، بالإضافة إلى الأخضر، التي تضفي كلها على المنصة روح المرح، كاسرةً برودة الديكور الرمادي.