فساتين سهرة مخمل موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2020 07:40 مساءً - هذا العام سجّل المخمل حضورًا لا يمكن تجاهله على منصات عروض أسبوع نيويورك للأزياء الجاهزة موسم خريف 2020.



يعتبر المخمل من الخامات الفاخرة التي تعشقها جميع النساء وهذا العام من جهتنا أردنا أن نستعرض لكِ أجمل فساتين المخمل التي زينت اطلالات العارضات، كوني أول من يشاهدها واختاري منها ما يجدد اطلالتك.

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فساتين مخمل قصيرة من أسبوع نيويورك



Monse

قدمت دور الأزياء العالمية باقة واسعة من فساتين السهرة القصيرة، أحببنا الفستان الأحمر بالكتف الواحد One Shoulder dress والمصمم بثنيات ناعمة تزين القامة من توقيع ماركة Monse، أيضا الفستان الـ A Line الأسود من مجموعة أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta، الجئي إلى هذه التصاميم لتزيدي طول قامتك.





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فساتين مستقيمة القصة موضة خريف 2020

اجتاحت صيحة فساتين السهرة مستقيمة القصة المجموعات الجديدة من الأزياء الجاهزة، بعض الماركات فضلت تقديم قصات غير ملاصقة للقوام لتناسب كافة أشكال القامات مثل الفستان المصمم بياقة عالية من توقيع Libertine، فيما قدمت ماركات أخرى فساتين محددة للجسم مثل الموديل الأزرق ذي الذيل الطويل من ماركة مونيك لولييه Monique Lhuillier.









فساتين High low من عروض نيويورك



Tadashi Shoji







لا تزال صيحة فساتين السهرة القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف High low dresses حاضرة بقوة على منصات العروض، قدمت ماركة تاداشي شوجي Tadashi Shoji فستان أسود بأكمام طويلة مزدان بوردة كبيرة على الخصر، بينما قدمت دار أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta فستان بخصر منخفض تنورته مزينة بالريش الأبيض.







فساتين بأكتاف عريضة موضة 2020

حظيت فساتين السهرة المصممة بأكتاف بارزة بحضور كبير على خشبات عروض أسبوع نيويورك للأزياء الجاهزة، التصاميم الأجمل من بين كل ما رأينا صادفناها في عرض ماركة زيمرمان Zimmermann، بخلاف الستايل الملوكي الذي ستمنحه لمن ترتديه ستساهم أيضًا في إخفاء شكل الأكتاف الكنزة.

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