كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2020 07:40 مساءً - عام 2020 إخترقت الاكسسوارات النسائية باللون الذهبي عالم الموضة والجمال. فبعد أن حكمت الفضة في حقبة التسعينيات، أصبحنا أمام العصر "الذهبي" اليوم، حيث سيطر الذهب على جميع أشكال الأقراط المتوسطة الصغيرة، والسلاسل، اكسسوارات الشعر من المشابك الذهبية ودبابيس الزينة، إلى عصبات الرأس الممصمّمة بشكل مزخرف وجميل. يكفي أن نقوم بجولة سريعة على خلال عروض أسابيع الموضة، كي نتأكد أنّ العنوان العريض لموسم ربيع وصيف 2020 هو: اكسسوارات نسائية باللون الذهبي.

اكسسوارات نسائية باللون الذهبي: التشوكر

تشوكر وسلاسل طويلة من عروض أسابيع الموضة

عاد التشوكر الذهبي بقوّة على منصات عروض الأزياء كترند لربيع 2020 بكافة أشكاله: تشوكر مع سلاسل ذهبية، تشوكر ذهبي عريض، تشوكر رفيع، تشوكر بسيط، وتشوكر مزخرف بتصميمات وموديلات جريئة. إخترنا ثلات موديلات أحببناها من عروض أسبوع الموضة: إحداها سلسلة ذهبية من عرض دار سيلين، والثاني تشوكر مع سلسلة ذهبية مفتوحة من كلوي خلال أسبوع الموضة في باريس، وتشوكر مميز من ألبيرتا فيرتي خلال أسبوع الموضة في ميلانو.

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اكسسوارات نسائية باللون الذهبي: المشابك

جيجي حديد

المشابك الذهبية المزخرفة والبسيطة ترند في موسم ربيع وصيف 2020، كذلك اكسسوارات الشعر الذهبية، سواءّ كانت تسريحة الشعر بسيطة أو بموديلات كذيل الحصان. عارضات الأزياء العالميات مثل جيجي حديد وكيندال جينير وغيرهما باشرن بإتباع هذه الموضة مبكراً. عصبات الرأس تشبه التشوكر بموديلاتها وتصاميمها، عريضة وتغطي قسماً كبيراً من الشعر؛ بالإضافة إلى مشابك مطبّعة بالورود على ستيل الستينات، وأزرار الفراشة الذهبية، وطوق الشعر الذهبي، وغيرها من موديلات اكسسوارات الشعر.

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اكسسوارات نسائية باللون الذهبي: الأقراط

أقراط ذهب

الأقراط الذهبية بكافة موديلاتها: الصغيرة، والكبيرة، والمزخرفة والناعمة، ستأخذ حيزاً كبيراً من الاكسسوارات النسائية باللون الذهبي في الموسم المقبل. ننصحك هنا بإرتدائها مع ألوان ملابس محايدة.على سبيل المثال، يمكن ارتداء فستان أسود كلاسيكي قصير أو ملابس كاملة بالأبيض. يمكن إعتماد موضة القرط الذهبي الواحد والمزخرف كما جاء خلال عروض أوسكار دي لارنتا في الصورة أعلاه.

اكسسورات نسائية باللون الذهبي: حقائب

حقيبة ذهبية



الحقائب باللون الذهبي تضيف إشعاعاً وتألّقاً لإطلالتك. أضيفي بعض التألق إلى ملابسك من خلال الحقائب الذهبية، سواء كلاتش، أو عادية، مع أشرطة طويلة، أو قصيرة، مع أزرار أو دون. تجدر الإشارة إلى أنّه تتخذ حقائب 2020 أشكالاً عدّة، كالمربع والمستطيل والدائري، بعضها صُمّمم بأشكال هندسية لافتة بطريقة .funky