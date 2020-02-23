إطلالات أنيقة لـديانا حداد في أحدث فيديو كليب لها

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2020 07:40 مساءً - طرحت ديانا حداد، منذ يومين، فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان "ما حد يحس بالعاشق"، من كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ، وميكس ماستر ناصر ساوند، وقد صوَّرتها بإضافة جزء من حياتها اليومية كفنانة، وظهرت من خلاله بإطلالتيْن أنيقتيْن وأنثويتيْن؛ اهتمت بهما مصممة الأزياء زينة زكي.
ظهرت ديانا في الفيديو الخارجي بفستان بني بسيط مصنوع من الجلد المزين بأزرار في المنتصف وبأكمام متوسطة الطول، وأكملت الإطلالة بحزام أسود للخصر وحذاء ببوت أسود، وتزينت بمكياج ناعم؛ اعتمد على قلم الروج المشمشي وتدرجات اللون البني للعينين، وسرَّحت شعرها بطريقة ناعمة ومنسدلة.
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وفي الإطلالة الداخلية؛ أطلَّت بفستان سماوي طويل من قماش الدانتيل، مزيّن بربطة للعنق وبأكمام شفافة بقصة مميزة، وأضافت لها حزاماً ذا فيونكة ناعمة للخصر، ورفعت شعرها بطريقة ناعمة تناسب الإطلالة، وتجملت بأقراط بسيطة، وارتكز مكياجها على طلاء الشفاه الفوشيا.
يُذكر أن ديانا حداد أوضحت، من خلال بيان صحفي صدر عن مكتبها الإعلامي، أنها سعيدة بجميع تفاصيل الأغنية، وقالت إنها بذلت جهداً كبيراً؛ من أجل إظهارها بهذا الشكل النهائي الذي يراه الجمهور ويسمعه بالنتيجة النهائية، كأغنية متكاملة، صوتاً وصورة، مؤكدة أنها تمس الأحاسيس وتحرك القلوب عشقاً.
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