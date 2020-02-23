أدى لوفاته.. تعرف على مرض عمرو فهمي

رحل عمرو فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع مرض سرطان المخ، ليسود الحزن الوسط الرياضي نظرًا لنزاهته وتفانيه في العمل.

وسرطان المخ، يتمثل في تكاثر خلايا غير طبيعية في أنسجة المخ، وإليكم أعراض المرض وطُرق علاجه وعوامل الخطر، نقلًا عن موقع "Cancer" البريطاني.

أعراض سرطان المخ العامة

الصداع، والذى قد يكون شديدا ويزداد سوءا مع النشاط أو في الصباح الباكر.

مشاكل في الذاكرة.

النوبات أو التشنجات، وهي حركات غير إرادية مفاجئة للعضلات.

ضعف السمع أو فقدانه كليا.

فقدان الوعي يليه الوخز واسترخاء العضلات (التقلصات).

تغييرات في القدرة على المشي أو أداء الأنشطة اليومية.

الغثيان أو القيء، والإعياء.

فقدان السيطرة على وظائف الجسم.

تغيير في الإحساس والرؤية.

تغييرات في حاسة الشم.

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إحساس دائم بالنعاس.

أعراض سرطان المخ تحدد موقع الورم

الورم في الفص الجبهي والزمني من المخ، يؤدي إلى تغيرات في الكلام والسمع والذاكرة، أو الحالة العاطفية، مثل العدوانية الزائدة والمشاكل في الفهم أو استرجاع الكلمات.

الورم في الفص الجبهي من المخ، يؤدي إلى ضعف العضلات أو الشلل.

الورم في الفص القذالي أو الفص الصدغي للمخ يؤدي إلى فقدان جزئي أو كامل للرؤية.

عوامل الخطر عقب الإصابة بسرطان المخ

حدد الأطباء بعض عوامل الخطر التي قد تزيد من خطر إصابتك بورم الدماغ، والتي جاءت وفقًا لموقع "مايو كلينك" على النحو التالي:

التعرض للإشعاع

وهو التعرض للإشعاعات الأيونية، التي تتمثل في العلاج الإشعاعي المستخدم في معالجة السرطان، والتعرض للإشعاع الناتج من القنابل الذرية.

التاريخ العائلي مع أورام الدماغ.

طرق علاج سرطان المخ

يختلف العلاج باختلاف الحالة المرضية، وحجم المرض، ومكانه أيضًا، فضلًا عن أسبابه المُتحكمة في اختيار طريقة علاجه.

وهناك بعض الطرق الشائعة، وهي:

المعالجة الجراحية

المعالجة الإشعاعية

المعالجة الكيميائية