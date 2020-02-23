الامارات | شابة أردنية كتبت تاريخاً.. تحكي كيف صعدت «وحدها إلى القمة»

شكرا لقرائتكم خبر عن شابة أردنية كتبت تاريخاً.. تحكي كيف صعدت «وحدها إلى القمة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت ناشونال جيوغرافيك أبوظبي عن إطلاق أحدث عروضها «محلية الإنتاج» «وحدها إلى القمة»، الذي يوثق رحلة الشابة الأردنية دولوريس الشلة إلى قمة جبل إيفرست، لتكون أول امرأة عربية في التاريخ تتسلق إيفرست من الجهة الشمالية الشرقية التي تعد أصعب الطرق وصولاً إلى القمة الأعلى في العالم.

وتعدّ هذه الرحلة من الأخطر على الإطلاق نظراً لارتفاع معدلات الوفاة خلالها بسبب ظروفها القاسية بداية من درجات الحرارة المُنخفضة مروراً بالرياح العاتية وصولاً إلى غياب عمليات الإنقاذ من خلال طائرات الهليكوبتر.

ونجحت المستكشفة دولوريس الشلة (28 عاماً) في التغلب على هذه التحديات لتُصبح بذلك أولى النساء العربيات تسلقاً للقمة التي يصل ارتفاعها إلى 8839 متراً فوق سطح البحر من جهتها الشمالية الشرقية.

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وتصحب ناشونال جيوغرافيك أبوظبي المشاهدين في رحلة تحكي خلالها قصة دولوريس إلى قمة إيفرست، وكيف تغلبت على كل العوائق المُمكنة لتحقيق حلمها، وذلك كجزء من التزام القناة بعرض القصص المحلية المُلهمة وتدشين منصات جديدة للمستكشفين العرب.

وتعرض ناشونال جيوغرافيك الوثائقي «وحدها إلى القمة» في الثامن من مارس المقبل، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ضمن سلسلة أفلام وثائقية وبرامج تُبرز إنجازات المرأة في الوطن العربي والعالم.

وتسعى دولوربس الشلة إلى إلهام النساء العربيات وتحفيزهن على تحدي أنفسهن ومتابعة أحلامهن مهما بلغت درجة صعوبتها، إذ كتبت الشابة التاريخ كأول عربية تتسلق قمة جبل مانسلو في جبال الهيمالايا، ثامن أعلى جبل في العالم على ارتفاع 8156 متراً فوق سطح البحر لتعود بعد ذلك إلى مغامرتها وتتسلق إيفرست.