بعد تسمم أسرة كاملة.. متى يكون تناول سمك "القراميط" ساما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أصيب زوجان وأبنائها الثلاثة، بتسمم غذائي، إثر تناولهما وجبة قراميط معدة بالمنزل، بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.

وفي هذا الصدد نوضح لكم أنواع السمك القرموط وأضراره على الصحة، وفق ما ذكر الدكتور كريم جمال أخصائي التغذية والسمنة في تصريحه لـ"الخليج 365"، والدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية للنقابة العامة للأطباء البيطريين، على جروبها التوعوي "جت في اللقمة".

أين يعيش

سمك القرموط أو السلور أو CAT FISH من أسماك المياه العذبة التي تعيش في القاع فقط، وغالبًا ما يكون في مياه الترع والمصارف، وعلى الرغم من أنه لا يعيش في المياه العذبة إلا أنه يتغذى على أي شيء من الفضلات.

ويتواجد سمك القرموط في أي مكان أي أنه ليس له موطن محدد في مصر (نهر النيل، الترع، تفريعات الترع، القنوات الخاصة بالري، والمصارف بأنواعها).

أنواعه:

ويتواجد سمك القرموط بكثرة في المياه التي تحتوي على مياه صرف صحي وذلك لسببين، أولهما ندرة الصيد من هذه المياه؛ نظرًا لكونها قذرة، لذلك ترى القراميط فيها بكثرة وبأحجام كبيرة، وأيضًا توافر الغذاء (الصرف الصحي)، حيث إن هذا النوع من السمك يستطيع أن يتغذى على أي شيء في أي مياه.

تحذير:

وحذر الدكتوران من تناول القراميط التي تعيش في مياه الصرف والمصاريف بأنواعها؛ لاحتواء أجسامها على كميات عالية من الميكروبات والبكتيريا، وكذلك لاحتمالية احتواءها على معادن ثقيلة كالرصاص أو الزئبق إذا كانت تعيش في مياه لها صرف صناعي خاص بالمصانع.

ونصحا بتناول السمك القرموط الذي يعيش في المياه الجارية ومياه النيل صالحة، لأن هذا النوع صالح للاستهلاك وآمن على الصحة.

أضرار تناول سمك قرموط الترع والمصارف:

- انتقال البكتيريا إلى جسم الإنسان لاحتواء هذا النوع من السمك على نسبة عالية من البكتيريا.

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- نسبة السموم الموجودة في لحم سمك القرموط عالية جدًا وتظل حتى بعد تنظيفه، والتي يمكن أن يودي للتسمم الغذائي إذا كانت مناعة الشخص ضعيفة.

- يحتوي على نسب علية من مادة الزئبق والرصاص والتي يمكن أن تسبب تسممًا غذائيًا فور تناوله ويعتبر من أخطر أنواع التسمم.

- بالنسبة للأطفال يمكن أن يتسبب في الأمراض العقلية للأطفال كـ"التخلف العقلي" وتوقف نمو الإدراك لديهم.

- الإصابة بالقيء، والصداع.

كيف تُفرّق بين سمك قراميط المصارف وقراميط المياه الجارية؟

- يجب شرائه من تاجر موثوق منه، أو صياد نعرفه شخصيًا ويصطاد من النيل.

- الابتعاد تمامًا عن سمك القراميط كبير الحجم، حيث إنها تأكل اللحوم وتستمدها من الضفادع أو القوارض، خاصة إذا كانت تعيش في المصارف، لكن القراميط صغيرة الحجم غالبًا تتغذى على النباتات.

- اختر القراميط فاتحة اللون، ذات اللون الفضي والزعانف الوردية، وابتعد تمامًا عن الغامقة ذات اللون الأسود، لأنها غالبا يتم تربيتها في المصارف، وكلما كان لونها أغمق كلما زاد الانطباع عن تربيتها في مصارف صحية أو مياه قذرة.

- بطن القرموط يجب أن يكون شديد البياض، وامتنع شراء القرموط ذا البطن الرمادية أو البنية اللون.

- تنظيف السمكة جيدًا والاستغناء عن احشائها ورأسها، وتقطيعها قطعًا متوسطة ثم طهيها جيدًا بالقلب أو في الفرن، حتى نضمن عدم وجود أي طفيليات حية بها.