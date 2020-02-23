بعد تنفيذ طلب العائلة المالكة.. تعرف على سعر منزل هاري وميجان الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يحاول المتابعون لأخبار العائلة الملكية البريطانية، معرفة أخبار الأمير المنشق هاري وزوجته ميجان ميركل، بعد انتقالهم للعيش في كندا.

وأوضحت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية أنهم يستقران في منزل تبلغ مساحتها 3000 متر مربع على مدخل سانيتش في كولومبيا البريطانية. المعروفة باسم Mille Fleurs ("ألف زهرة" بالفرنسية).

يضم المنزل الذي يبلغ قيمته 14 مليون جنيه بحسب ما أوضح موقع " realtor"، 8 غرف نوم وغرفة للمشروبات الكحولية وغرفة معيشة وغرفة ألعاب، وتشمل المباني الخارجية منزلًا صيفيًا وكوخًا مساحته 600 متر.

وبحسب "ربى هاس"، الوكيل العقاري "المنزل مبني على طراز أوروبي، منذ 10 سنوات فقط"، وبالرغم من عدم وجود أي معلومات حاليًا إذا كان الزوجان يخططان إلى شراء هذا المنزل أو استجاره، إلا أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، علمت من مصدر مقرب للزوجين، أنهما يفكران في شراء منزل بقيمة 11 مليون دولار في تورنتو، بكندا.

وشوهد الزوجان، قادمان إلى كندا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد حديث صحفي، لجي بي مورغان.

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هاري وميجان ينفذان طلب العائلة المالكة

وأعلن هاري وميجان أنهما لن يستخدموا كلمة "ملكي" في مشروعهما الجديد، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي للزوجين.

وكان هاري وميجان يريدان استخدام كلمة ملكي في مشروع المؤسسة الخيرية الجديد وهي "مؤسسة ساكس الملكية".

وبالرغم من أن الملكة لا تملك أي اختصاص على استخدام كلمة "رويال" في خارج المملكة المتحدة، إلا أن دوق ودوقة ساكس، لن يستخدما الكلمة في المستقبل، بحسب ما أوضحت "سي إن إن".

جاء هذا البيان بعد اعتزام العائلة المالكة البريطانية، إعادة النظر في استخدام كلمة ملكي في علامتهما التجارية، بعد تخليهما عن العائلة الشهر الماضي، وبدء حياة جديدة في كندا.

يُذكر أن هاري وزوجته ميجان ميركل، أعلنا قبل شهر، انفصالهما عن العائلة المالكة البريطانية، والتخلي عن واجبتهما الملكية، والانتقال للعيش في كندا، مؤكدين رغبتهما في تكوين حياة مختلفة بأموالهم الخاصة.

ووافق الزوجان على التوقف عن استخدام ألقاب "أصحاب السمو الملكي"، وعدم استخدام التمويل الحكومي، وإعادة أموال الضرائب التي استخدموها في تجديد محل إقامتهم في وندسور.