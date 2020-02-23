درست في مصر.. من هي جهاد الخالدي رئيس هيئة الموسيقى السعودية الجديدة؟

في سابقة هي الأولى من نوعها بالمملكة العربية السعودية، أصدر وزير الثقافة السعودي بدر بن عبدالله بن فرحان، قرارا بتعيين الموسيقية السعودية جهاد الخالدي رئيسا تنفيذيا لهيئة الموسيقى.

وتقدم "هُن" أبرز المعلومات عن جهاد الخالدي في التقرير التالي:

تعتبر "الخالدي" عازفة كمان ضمن الأوركسترا المصرية لمدة 8 سنوات، كما تمتد خبراتها في مجال الموسيقي لأكثر من 33 عاما.

من القاهرة حصلت "الخالدي" على درجة البكالوريوس في عزف الكمان وفي نظرية الموسيقى من المعهد العالي للموسيقى.

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حصلت جهاد كذلك على ‎بكالوريوس في المحاسبة من جامعة عين شمس٬ ودرجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال من بريطانيا.

اشتركت في العزف بالعديد من الحفلات الكلاسيكية الموسيقية في القاهرة والعديد من الدول الأوروبية٬ وعملت كمحاضر في جامعة دار الحكمة.

ظلت السيدة الخمسينية لسنوات تنتظر تحقيق حلم العزف داخل المملكة وتعليم محبي الموسيقى بعضًا من فنونها كونها عازفة الكمان الأولى بالمملكة العربية السعودية.

عملت "الخالدي" في القطاع الصحي بالمملكة لأكثر من ٢٠ عامًا٬ وتعمل حاليًا الرئيس المالي التنفيذي لمجموعة مستشفيات مغربي.

من الاستراتيجيات التي تعمل على تنفيذها "الخالدي" إنشاء أكاديمية لتعليم فن الموسيقى لفئة الأطفال وإدخال قسم التربية الموسيقية في الجامعات ليتخرج منها معلمين ومعلمات يدرسون الموسيقى للطلبة والطالبات بالمدارس، وأخيرًا دعم المحتوى الإعلامي للموسيقى من خلال برامج التلفزيون والإذاعة وتنظيم حفلات موسيقية بالسعودية.