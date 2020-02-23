مجموعة أزياء جيل ساندر لخريف 2020.. متوازنة تجمع بين البساطة والأنوثة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عرض المصممان لوك ولوسي ماير مجموعتهما الجديدة لعلامة جيل ساندر ضمن أسبوع الموضة في ميلانو وبالتحديد في متحف التصميم الصناعي "Casa del Design".

وقالت لوسي ماير وراء الكواليس: "الأمر لا يتعلق بأسلوب المينيماليست، بل يتعلق بالنقاء"، موضحة مقاربة الثنائي لهذه المجموعة التي تتيح لأي امرأة الوصول إليها أكثر من أي مجموعة سابقة.

البداية كانت مع قطع الخياطة الراقية التي تميزت بصورها الظلية ذات الشكل الأنثوي، كما هو الحال مع معطف أسود منحوت جميل بأربطة ناعمة عند الرسغ والذي يمكن أن يكون قطعة رئيسية في خزانة الملابس اليومية أو المكتبية أو المسائية، وسترة بلايزر سوداء طويلة بلا أكمام سوداء بخصر مشدود منسقة مع تنورة بفتحة جانبية. كلاهما مصنوعان من حياكة التضليع بلمسة ناعمة.

وأضاف الكاب لمسة فخمة على العديد من القطع في المجموعة، بما في ذلك فستان الكنزة من الكشمير العاجي المضلع والذي أضفى معنى جديدا على أسلوب الأناقة المريحة، وبدلة مكونة من بلوزة بأكمام البالون وتنورة مصنوعة من التفتا في ظل الكريمي والتي طغى عليها الطابع الرياضي.

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وتمثل الأسلوب الرومانسي الواقعي في سترة صوفية بلا أكمام في ظل الكريمي بتأثير الكاب منسقة مع تنورة واسعة ناعمة خالية من أي تفاصيل إضافية كالكشكشة، إلى جانب بنطلون أسود واسع منسق مع بلوزة بيضاء بطوق ذي أربطة مع غطاء رأس وكشكشة جزئية فوقها سترة بلايزر باللون الكريمي ومعطف أسود بدون أكمام بأزرار أمامية.

وكانت الفساتين المزينة بالأزهارمتعددة الطيات منسقة مع أحذية البوت ذات الكعب الهندسي وحقيبة على شكل صندوق طويل نتوقع أن تلقى اهتماما كبيرا.

أما لوحة الألوان فكانت غنية ومتنوعة شملت الأزرق والأسود والخوخي والكريمي إلى ظل الباستيل الأصفر، وأضافت الخامات لمسة راقية على الصور الظلية البسيطة، مثل قميص تونيك على شكل وشاح ضخم من الموهير الأصفر الليموني منسق مع بنطلون أبيض حاد، ومعطف بونشو مبطن في ظل أحمر الخدود بفتحات جانبية.

ومن خلال المجموعة يمكننا ملاحظة مدى ميل الثنائي للحرف اليدوية، حيث برزت قلادات مصنوعة من أجراس منحوتة صغيرة، كل منها مزينة بلؤلؤة، إلى الأهداب المعقودة يدويا في ظلي الأبيض والأسود والتي زينت فساتين الكاب.