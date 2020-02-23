منها الشاي والعرق سوس.. أطعمة ومشروبات تسبب الأرق

رغم الفائدة الصحية التي تتمتع بها بعض الأطعمة والمشروبات إلا أن أخصائي التغذية في ألمانيا حذروا من تناولها في المساء حتى لا تؤدي للإصابة بالأرق.

خبير التغذية الألماني هيدرون شوبرت، ذكر أنه رغم الإصابة بالأرق حالات فردية، لكن في أغلب الأحيان ترتبط بتناول بعض الأطعمة والمشروبات، ومنها العرق سوس، وهي نبات يحتوي على – جليتسيريزين- وهي مادة طبية تؤثر على توازن الماء والملح ويمكن أن تؤدي إلى زيادة في ضغط الدم، ويسبب هذا، قلق وصعوبة في النوم، لذلك قبل الذهاب إلى السرير، من الأفضل عدم تناول مثل هذه الحلويات، بحسب "سبوتنيك".

كما أنه يجب الحذر من تناول المشروبات، القهوة والشاي (الأسود والأخضر)، لأنهما يحتويان على الكثير من الكافيين، حسب النوع، للسبب نفسه، شريحة من الشوكولاتة تسبب مشاكل في النوم (الكاكاو الموجود فيها يؤثر على الجسم بنفس طريقة الكافيين).

بالإضافة إلى ذلك، أشار خبير التغذية الألماني، إلى أنه قبل الذهاب إلى الفراش، من الأفضل تجنب الأطباق مع الفلفل الحار والزنجبيل، وكذلك السلطات.