"مكتبوش الكتاب".. حقيقة صور منة عرفة بصحبة علي غزلان في مسجد الشرطة

أثار أمس، كل من الفنانة الشابة منة عرفة، واليوتيوبر الشهير علي غزلان، الجدل بسبب صورهما سويًا من أمام مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

الثنائي ظهرا في الصورة بإطلالة كلاسيكية بسيطة، حيث ارتدت منة بدلة فورمال فاتحة اللون، مع حذاء كلاسيكي بكعب مرتفع، كما تألق الأخير ببدلة فاتحة اللون أيضًا دون رابطة عُنق.

الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعون، مجددين السؤال حول طبيعة ارتباطهما، وعلاقتهما سويًا، حيث تسأل العديد في التعليقات: "ده كتب كتابكوا"، "انتوا كتبتوا الكتاب ولا إيه".

واليوم قرر "غزلان" إيضاح حقيقة اللقطات المصورة، والتي تعود لحضورهما سويًا عقد قران أصدقاء مُقربين لهم، بحضور أيسل خالد ملكة جمال مصر في العام 2016، والبلوجر مروة حسن.

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حيث شارك "علي" من خلال خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي على إنستجرام بعدة صور من عقد القران داخل المسجد.

علي غزلان ومنة عرفة

يذكر أن الثنائي، اليوتيوبر علي غزلان، والفنانة منة عرفة، أثارا الجدل مؤخرا بعلاقتهما، حيث انتشرت لهما صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل البعض يظن أنهما مرتبطان، كما ظهرت معه منة عرفة، في فيديو في معرض الكتاب وأرسلت له قبلات في الهواء.