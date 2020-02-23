ماذا فعلت سيدة أمريكية لتلقب بـ"أم السعوديين"؟

تمكنت سيدة أميركية أن تصبح "أم السعوديين"، بعد أن استضافت أكثر من 50 مبتعثا ومبتعثة بمنزلها في ولاية كاليفورنيا.

واستطاعت بردجيت ميلي أن تزور السعودية للمرة الأولى، واللقاء مع من تعدهم أبناءها، بعد أن تلقت دعوة من أحد الطلاب السعوديين الذين استضافتهم في منزلها.

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ووفقًا لـ "العربية"، تقول السيدة الأمريكية: "ليس لدي أبناء بالولادة، لكن لدي المئات من الأبناء الذين ينادونني أمي من كافة أنحاء العالم، والكثير منهم في السعودية".

واستكملت "استغربت حين وصلت إلى السعودية، فشعرت بأنها مألوفة"، لتردد "كأنني زرتها من قبل.. يا للغرابة!".

كما طافت بأبنائها السعوديين في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، تنقّلت بروحها المرحة بين عدد من المدن السعودية التي تعلقت بتفاصيلها عبر حكايات أهلها، وطباعهم، ومأكولاتهم.

وتابعت بردجيت ميلي حديثها: "أحب الطبخ، خاصة الأكل العربي، فكنت سعيدة لتذوق الطعام هنا، الطعام لذيذ، يتم تقديمه بكميات كبيرة، لكنه لذيذ".

وقال أحد الطلاب السعوديين محمد المبتعث الذي استضافته السيدة الأمريكية، لتزوره اليوم في منزل أسرته في السعودية "انسجامها مع العائلة سريع، لأنها تحب أن تتعرف على أشياء جديدة، فدخلت مع أهلي وكأنها تعرفهم من زمان".