لهذا السبب احذري سكب الزيت في حوض المطبخ

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تلجأ ربات المنازل إلى التخلص من الزيت المستخدم في القلي بسكبه في حوض المطبخ، ويحذر الخبراء من هذه العادة، لأنها يمكن أن تتسبب بانسداد مصارف المياه، كما أوضح موقع "24 الإماراتي".

وقال جويل فريدريك، رئيس شركة كوارتر مون للسباكة، بالولايات المتحدة الأمريكية، "عند سكب الدهون الساخنة في الحوض، فإنها لا تزال في حالة سائلة. ولكن بمجرد أن تبرد، تتصلب هذه الشحوم وتلتصق بأنابيب الصرف الصحي".

وأوضح شين مهافي، المختص في مسائل الصرف الصحي، "أي شيء أثقل من الماء يتراكم في الأنابيب، ويمكن أن تتسبب أجزاء الزيت وبقايا الطعام في أن تنبعث الروائح الكريهة من مطبخك على المدى القصير، وتؤدي إلى انسداد كامل مع مرور الوقت".

ومن الأفضل التخلص منها بسكبها في زجاجة أو وعاء بلاستيكي، والتخلص منها في صندوق القمامة.