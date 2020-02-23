عبايات ملونة موضة 2020 وأسرار تنسيقها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2020 01:41 مساءً - تسابقت الماركات على ابتكار تشكيلة متنوعة من العبايات الملونة، والتي كشفت عنها ضمن مجموعاتها الجديدة، وهي موديلات تليق بامرأة عصرية تتمسك بهويتها الشرقية.

نستعرض لكِ، من خلال 12 صورة، أحدث الموديلات ونُعرفكِ على طرق تنسيقها بشكل أنيق.



عبايات مونوكروم موضة 2020

عباية مونوكروم من Adore Boutique



استبدلي العبايات السوداء بعبايات مونوكروم، تمزج بين اللونين الأبيض والأسود؛ لإطلالة عصرية أنيقة، مثل الموديل الموقّع من أدور بوتيك Adore Boutique، نسقيه مع فستان أسود إذا كنتِ ممتلئة القوام، أما في حال كنتِ نحيفة؛ فننصحك بتنسيقها مع فستان أبيض.

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عبايات بألوان الباستيل موضة الموسم

عباية رمادية من تصميم Louzan



تحضّري لموسم الربيع بأجمل العبايات المصممة بالألوان الباستيلية، من جهتنا أحببنا العباية الوردية المطبعة عند الحواف، من توقيع ماركة لوزان Louzan، جربي تنسيقها مع فستان برغندي طويل وحقيبة وحذاء باللون الأبيض.

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عبايات بألوان داكنة موضة 2020

عباية سوداء ملونة من توقيع Daj



إذا كنتِ لا تستغنين عن الإطلالة المحتشمة، التي تؤمنها العبايات السوداء، ولكن ترغبين في تجديد ستايلك؛ ننصحك بالاستعاضة عنها بالعبايات المصممة بالألوان الداكنة، مثل الموديلات التي رصدناها لدى ماركة داج Daj ولوزان Louzan، تساهم هذه الألوان في تنحيف القامة الممتلئة.

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عبايات بألوان ترابية آخر موضة

قفطان ملون من Kanzi Boutique



إذا كنتِ تفتشين عن إطلالة مواكبة لأحدث صيحات الموضة، ننصحكِ بالاختيار بين العبايات البيج القريبة للون الجلد Nude Abayas الموقّعة من Aks The Label والقفطان المطرز من ماركة كنزي بوتيك Kanzi Boutique، تساعد هذه النغمات اللونية على الإيحاء بأن من ترتديها أكثر طولاً، لذا نرشحها بقوة للقصيرات.

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