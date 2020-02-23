تصاميم عبايات مميزة من وحي شهد الزهراني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2020 01:41 مساءً - شهد الزهراني من الفاشينيستا اللاتي لا يتخلينَّ عن موديلات العبايات بغالبية اطلالتها اليومية، لتلهم الكثير متابعاتها أفكار مختلفة لموديلات عصرية من العبايات، مع تنسيقات عصرية تناسب ذوقها الأنثوي، وإليكِ أجدد تصاميم عبايات من وحي شهد الزهراني.





العبايات باللون الأبيض مع الأسود لاطلالة فخمة





أعجبنا هذا الموديل الذي اختارته شهد الزهراني للعبايه بلوني الأبيض الرمادي مع الأسود على إطار العبايه، والكشكشة على الجزء الأمامي للعبايه المفتوحة، لتنسق معها الحجاب باللون الأبيض، وشنطة ديور كبيرة الحجم من ديور Dior، مع الصندل الأسود المفتوح.

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العبايه الشتوية الملونة من خامة الجاكار

العبايه الشتوية الملونة من خامة الجاكار



أما هذا الموديل فهو أكثر فخامة، لتداخل خامة الخاكار مع التويد البسيطة، لاطلالة شتوية من الدرجة الأولى، نسَّقت معها الحجاب باللون الاحمر العنبي، الذي أضاف لمسة شبابية جاءت متناغمة مع بشرتها باللون الأبيض.

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العبايه الفستان باللون الأخضر مع تفاصيل الكشكشة

العبايه الفستان باللون الأخضر مع تفاصيل الكشكشة



هذا التصميم للعبايه الفستان هو الأكثر أنثوية، مناسب أكثر للصبايا المراهقات، مع اللون الأخضر العشبي الداكن، لاطلالة عصرية، من الممكن أن تنسقيها بأسلوب شهد مع الحجاب باللون الأسود وصندل مفتوح ذهبي.

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العبايه المفتوحة مع التصميم الواسع من شهد الزهراني

العبايه المفتوحة مع التصميم الواسع من شهد الزهراني



اختارت شهد الزهراني هذا الموديل العملي لاطلالة مختلفة بعبايتها السوداء، تناسب كل الصبايا، وتخفي كذلك عيوب الجسم، نسقتها أيضًا بأسلوبها المعتاد مع الكعب العالي لكن هذه المرة اختارت الجزمة المدببة باللون الأبيض، وشنطة ميني بنفس اللون.

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