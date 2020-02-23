حيلة لإظهار عظمة الترقوة.. أبرز علامات الجمال لدى المرأة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2020 01:41 مساءً - الترقوة أو العظمة البارزة أسفل العنق وأعلى الصدر هي واحدة من أبرز علامات الجمال لدى المرأة فهي تزيدها جمالاً وجاذبية وتعطيها حضورًا ملوكيًا راقيًا.

ولأنّ جمال هذا العصر ما عاد منحصرًا بالعينين والابتسامة، بل أصبح حزمة من العلامات من أبرزها عظمتا الترقوة والتي تُعتبر نقطة إعجاب وإثارة لدى الرجل، فقد حان الوقت لإعطاء هذه المنطقة المهملة الاهتمام الذي تستحقه عبر إبرازها بارتداء فستانٍ مكشوف الكتفين وإضافة لمسة من مكياج الكونتورينغ الناعم الذي يبرز هاتين العظمتين لتتألقي سحراً في مناسباتك الخاصة.

تابعي المزيد: كونتور الرقبة للعروس



لذا نقدم لكِ مكياج مخادع لإظهار مكمن جمال الترقوة لكن احرصي على عدم اعتماد هذه الخدعة بشكل يومي كي لا يُصبح من الصعب تقبّل شكل كتفيكِ من دون لمسات المكياج بل دعيها للمناسبات الخاصة كحفل زفافكِ أو زفاف أحد المقربين منكِ أو حضور مناسبة على السجادة الحمراء، أو غيرها من المناسبات ذات المستوى.

الترقوة





ولأنّ الكونتورينغ هي تقنيّة تقوم على الخداع عبر اللعب بالألوان الداكنة والفاتحة بهدف إخفاء بعض العيوب و إضاءة مكامن الجمال عند المرأة، كان من البديهي أن تعمل المرأة على إظهار تروقتها من خلال وضع لون أفتح من لون البشرة (highlight) على رأس العظمة لجعها تبرز بشكل لافت واستخدام اللون الغامق حول العظمة لإعطاء عمق للمنطقة ما يعمل على إبراز العظمة أكثر.

تابعي المزيد: حيل جمالية لإخفاء الحبوب وتصغير الأنف.. وأكثر



تحتاجين إلى:

معدّات الكونتورينغ





- كريم أساس

- كونسيلر داكن

- كونسيلر فاتح

- بودرة حرّة

- هايلايتر

- فرشاة لمد الكريم

- فرشاة الماكياج ذات زاوية للدمج

- اسفنجة صغيرة



تابعي المزيد: حمرة الشفايف الحمراء ورسم الحواجب... هذا ما يكرهه الرجال في المكياج

Advertisements



خطوات مكياج الترقوة

مكياج الترقوة



- ضعي كريم أساس بلون بشرتكِ على كامل المنطقة التي تمتد من الرقبة مرورًا بعضمة الترقوة والكتفين وصولاً إلى القسم الذي يظهم من الصدر. هذه الخطوة ضرورية كي يبدو اللون موحدًا ولا يظهر الفرق.

- أضفيفي أربعة خطوطًا بالكونسيلر الداكن، اثنان منهما أعلى وأسفل عظمة الترقوة لجهة اليمين واثنان آخران أعلى وأسفل عظمة الترقوة لجهة الشمال.

- ارسمي مثلثاً في أسفل الرقبة بالكونسيلر الداكن.

تابعي المزيد: دانا ابنة عاصي الحلاني تكشف عن موهبة بعيدة عن الغناء

- ضعي الكريم الأفتح على الكتفين وعلى عظمتي الترقوة أي بين الخطين الداكنين الذين وضعتهما أعلى وأسفل الترقوة.

- ضعي خطًا باللون الفاتح أسفل المثلث الذي رسمتِه باللّون الداكن على الرقبة.

- استخدمي الفرشاة الصغيرة لمد الكريم الفاتح الذي وضعته بين الخطوط الداكنة.

مكياج الترقوة



- امزجي الكونسيلر الداكن بفرشاة الماكياج ذات الزاوية المخصصة للدمج باستخدام حركات دائرية سريعة.

- لمزيد من الدمج وللحصول على لوك طبيعي طبّقي القليل من البودرة الحرّة على كامل المنطقة.

- الخطوة الأخيرة، ضعي بودرة الإضاءة الهايلايتر عبر استخدام اسفنجة المكياج الصغيرة بطريقة الطبطبة على عظمتي الكتف وعظمتي الترقوة.

تابعي المزيد: أفضل كونسيلر بحسب اختيار خبراء تجميل النجمات