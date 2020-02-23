تقشير الجسم بأفضل الخلطات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2020 01:41 مساءً - يعد تقشير الجسم خطوة ضرورية جداً، وذلك للحفاظ على بشرة ناعمة ونظيفة وخالية من الجلد الميت. لكن بعيداً عن المقشرات التجارية الباهظة الثمن، بإمكانك القيام بتقشير بشرة الجسم بمكونات طبيعية تمتلك قدرة عالية على إزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة ومنحها ملمساً لامعاً.



وفي هذا المقال، نرصد أقوى وأفضل الخلطات الطبيعية لتقشير بشرة الجسم.

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خلطة الحليب واللوز

جربي خلطة الحليب واللوز



تعد هذه الخلطة مقشراً فعالاً جداً لبشرة الجسم، تستمر فاعليته لمدة أسابيع عدة، فلا تعودين بحاجة الى تقشير الجسم مرة أو مرتين في الأسبوع الواحد. يتم في هذه الخلطة استخدام المكونات الجافة لتحقيق الفاعلية القصوى منها. يحتوي مسحوق الحليب كامل الدسم على حمض اللبنيك الذي يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة. أما اللوز، فيعمل على تنعيم البشرة ومنحها ملمساً كالحرير. اخلطي كميات متساوية من مسحوق الحليب كامل الدسم واللوز المطحون، وافركي بها جسمك جيداً. بعدها، شطفي جسمك بالماء الدافئ.



خلطة ملح البحر وزيت البرتقال

خلطة ملح البحر وزيت البرتقال



يمكنك تحضير أفضل خلطة طبيعية لتقشير الجسم باستخدام ملح البحر وأحد الزيوت العطرية المفضلة لديك، مثل زيت البرتقال الذي يعد خياراً رائعاً، حيث يعمل عل تنعيم البشرة وتقليص حجم المسامات، فضلاً عن رائحته المنعشة. أما الملح، فهو يمتلك قدرة كبيرة على تقشير البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة، فيجدد البشرة ويمنحها مظهراً مشرقاً ومتوهجاً. اخلطي كميات مناسبة من ملح البحر وزيت الليمون العطري، ودلكي بالخليط بشرة جسمك لمدة عشر دقائق. بعدها، شطفي جسمك بالماء الدافئ.

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خلطة زيت اللوز الحلو والفيتامين E

خلطة زيت اللوز الحلو والفيتامين E



الفيتامين E هو مضاد للأكسدة يساعد في مكافحة شيخوخة البشرة ومنحها مظهراً ندياً وناعماً، ويمكنك الحصول عليه على شكل كبسولات من الصيدلية. أما زيت اللوز الحلو فهو أحد الزيوت الطبيعية المفيدة جداً للبشرة، حيث يعمل على تنعيمها في الأعماق وإزالة خلايا الجلد الميتة. اخلطي كميات كافية من زيت اللوز الحلو والفيتامين E، وافركي بالخليط بشرة جسمك بحركات دائرية هادئة لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي جسمك بالماء الدافئ.



خلطة العسل والسكر

خلطة العسل والسكر



هذه الخلطة الطبيعية المكونة من العسل الطبيعي والسكر، مستوحاة من السبا في أهم المنتجعات الراقية، وهي تتميز بمفعولها السحري على بشرة الجسم، ولا تتطلب سوى ثلاثة مكونات طبيعية متوافرة في مطبخ كل سيدة، وهي: العسل الطبيعي، السكر، وأحد الزيوت المفضلة لديك مثل زيت جوز الهند. قومي بتسخين كوب من العسل الى أن يصبح سائلاً لكن لا يجب أن يكون ساخناً بدرجة كبيرة. من ثم، أضيفي إليه ملعقتين كبيرتين من أحد الزيوت التي اخترتها. بعدها، أضيفي الى مزيج العسل والزيت نصف كوب من السكر الأبيض أو البني. حركي المكونات جيداً، وافركي بها بشرة جسمك بهدوء باستخدام أطراف أصابعك ولمدة عشر دقائق. بعدها، شطفي جسمك جيداً بالماء الدافئ.

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