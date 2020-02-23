زيت القرع للشعر.. العلاج الأمثل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2020 01:41 مساءً - زيت القرع للشعر هو الحل الأمثل لـ علاج مشاكل الشعر التي تعاني منها النساء وأهمّها الشعر الخفيف والتالف، وهو الحل الذي تبحث عنه المرأة ليعيد إلى شعرها صحته وحيويته.

نقدّم لكِ فيما يلي كل ما يجب أن تعرفيه عن زيت القرع للشعر كوصفة مضمونة لـ العناية بالشعر وهي تعد أفضل طريقة لتطويل الشعر وتغذيته وتكثيفه وستمنحكِ هذه الوصفة نتائج مذهلة في علاج مشاكل فروة الرأس للحصول على شعر صحّي، طويل، كثيف وغاية في الجاذبية.

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ما هو زيت القرع

زيت القرع



زيت القرع وكما يدل اسمُه هو عبارة عن زيت يتم استخلاصه من نبات القرع، ويعد مفيد للغاية بسبب احتوائه على كثير من الفيتامينات والمعادن ما يجل له فائدة صحية عالية في العناية بالشعر بشكل خاص، فهو يُعتبر مفيداً جداً لصحة الشعر ونموه.

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فوائد زيت القرع للشعر

زيت القرع

يحد من مشكلة الصلع وتساقط الشعر يقوي زيت القرع بصيلات الشعر فيزيد نمو الشعر وكثافته يحسّن صحة فروة الرأس فهو يمدّها بالكبريت والزنك والأوميجا 3 التي تيساعد على تحفيز إنتاج الخلايا الجديدة وإصلاح الخلايا التالفة يعالج الشعر الجاف والتالف لاحتوائه على فيتامين A القادرة على التغلغل في الرأس لتحسين خلايا الشعر وعلاجها من الأعماق وتغذيتها يرطب الشعر ويغذيه يزيد نعومة ولمعان الشعر لاحتوائه على الفيتامينات عديدة مهمّة.

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طرق استخدام زيت القرع للشعر



يمكن القيام باستخدام زيت القرع بطريقتين:

زيت القرع



1- عبر الفم

- يمكن أن يباع زيت القرع على شكل مكمّلات غذائية بحيث تتواجد كبسولات زيتيّة جيلاتينيّة، يمكن أن يتم أخذها عبر الفم.

- يمكن أن يستخدم زيت القرع من خلال أن يتم شرب ملعقة صغيرة أو كبيرة ثلاث مرّات يوميًّا من زيت القرع للحصول على فوائده للصّحّة والشّعر.



2- عبر الدهن

- يمكن أن يستخدم زيت القرع موضعيًّا على الشّعر مباشرة من خلال القيام باتّباع الخطوات الآتية: قومي بغسل الشّعر بالماء والشامبو جيّدًا. سخّني زيت القرع على النّار لجعله دافئًا، مع تجنّب رفع حرارته كثيرًا. قومي بوضع زيت القرع الدّافئ على الشّعر الرّطب، ودلّكي فروة الرّأس بزيت القرع جيّدًا لعدّة دقائق. يجب إبقاء زيت القرع على الشّعر لمدّة عشرين دقيقة للحصول على فوائده. بعدها اغسلي الشّعر جيّدًا لإزالة زيت القرع عنه.

يمكن تكرار استخدام زيت القرع على الشّعر مرّة واحدة أسبوعيًّا أو شهريًّا، وليس أكثر من ذلك؛ لكي لا يصبح الشّعر زيتيًّا.

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خلطة زيت القرع للشعر

زيت القرع



المكونات:

ربع كوب من زيت اليقطين

ملعقتان من زيت النعناع

ملعقة من زيت الخروع



الطريقة:

اخلطي المكونات وضعي المزيج في وعاء ، ومن ثم ضعي الوعاء في الماء دافئة للحصول على ملمس دافئ للوصفة.

بحركات دائرية دلّكي فروة الشعر بأطراف أصابعكِ بالمزيج لمدة تتراوح بين 5 و7 دقائق.

ركّزي على وضع نقاط على المناطق التي يكون الشعر بها أخف.

اتركي الوصفة بين عشية وضحاها، واغسلي شعرك صباحاً.

اعتمدي تلك الوصفة مرتين أسبوعياً.

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