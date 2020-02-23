فوائد مذهلة لزيت جوز الهند للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2020 01:41 مساءً - يعتبر زيت جوز الهند أحد هذه الزيوت التي تحتوي على كثير من الفوائد للبشرة لاسيما في فصل الشتاء، فهو يعتبر مُلطف قوي لبشرتكِ، ويحميها من الجفاف بخصائصه واحتوائه على الفيتامينات التي تحتاجها بشرتكِ.



فوائد زيت جوز الهند للبشرة

زيت جوز الهند للبشرة



- من الزيوت الآمنة التي لا تسبب أي نوع حساسية للجلد، لهذا يمكن أن تستخدميه كمزيل للمكياج بعيدًا عن المستحضرات التي تحتوي على مواد كيماوية قوية تضر بشرتك.



- يساعد زيت جوز الهند على توحيد لون البشرة، وإزالة البقع الداكنة، إذ يعدّ أحد المكونات الأساسية في وصفات بياض الثلج لتفتيح لون البشرة الداكنة، لاحتوائه على أحماض دهنية، مثل حمض كابريك وحمض اللوريك.



- يضيف لمسة ناعمة ولامعة لبشرتك، لاحتوائه على مضادات أكسدة.



- متسب للمرأة الأربعينية لأنه يحد من ظهور التجاعيد، ويحافظ على بشرتك صحية ولامعة لأنه يحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن، كفيتامين E.

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كيف يمكن أن تستخدمي جوز الهند على بشرتكِ؟

جوز الهند



- بإمكانك استخدامه يوميًا قبل النوم أو أثناء النهار، بواسطة قطنة مبللة ببضع قطرات منه، ومسح الوجه بها.



- من الممكن أيضًا أن تخلطيه مع الحليب أو الزبادي، بالإضافة إلى السكر البني لعمل تقشير لطيف لبشرتك، خاصة إن كانت بشرتك حساسة أو في الشتاء، فهو يمنع حدوث أي التهابات أو جفاف، ويمكنكِ تجربة هذه الخطوة مرة أسبوعيَّا.



- اخلطيه مع الزيوت الأخرى للحصول على بشرة ناعمة وفوائد عديدة من الفيتامينات والمعادن.



- يمكن أيضًا أن تخلطيه مع حليب جوز الهند وتمسحي وجهك بقطعة قطنية إن كنت تبحثين عن بشرة فاتحة كبياض لثلج.

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