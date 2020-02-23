عطور جديدة برائحة منعشة تشبه أجواء الربيع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2020 01:41 مساءً - تعمد نساء كثيرات مع بداية فصل الربيع، الى تبديل العطر الخاص بهن بعطر آخر منعش برائحة حسية تتسلل الى البشرة والملابس لتدوم ساعات طويلة. انطلاقاً من ذلك، جمعنا لك مجموعة من أجدد العطور الربيعية برائحة منعشة تشبه أجواء الربيع، وتمنحك رائحة آسرة وجذابة طوال اليوم.



Her Intense Eau de Parfum

Her Intense Eau de Parfum



إنه عطر منعش ولكنه مكثف، مما يجعل رائحته تدوم طوال النهار وحتى ساعات المساء. يرتكز هذا العطر من Burberry بشكل أساسي، على رائحة البلاك بيري والياسمين. يشكل Her Intense Eau de Parfum الجديد خياراً رائعاً لاستقبال ربيع 2020 بعطر أخاذ يزيد من جمالك وأنوثتك.

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Dior Miss Dior Rose N'Roses Eau de Toilette

Dior Miss Dior Rose N'Roses Eau de Toilette



إنه مزيج حلو – وردي رائع بين الورد والماندرين والمسك الأبيض، وهذه النغمات حيوية ونابضة بالحياة، تشكل في ما بينها رائحة تبعث فيك الحيوية والانتعاش، مما يجعلها تشبه أجواء الربيع المشرقة. يستحضر هذا العطر الأنوثة الأنيقة والراقية ويمنحها للمرأة العصرية المحبة للجمال والفخامة.



Sunkissed Hibiscus

Sunkissed Hibiscus



هذا العطر هو عناق دافئ بين نغمات زهر البرتقال والعنبر الذهبي، يستحضر ذكريات الصيف تحت أشعة الشمس أو على الشاطئ. يجسد هذا العطر الإغراء الغامض لغروب الشمس وإشراقة الربيع. إنه خيار عطري رائع، لا تترددي في تجربته هذا الربيع.

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Vetiver & Golden Vanilla Cologne Intense

Vetiver & Golden Vanilla Cologne Intense



إذا كنت ممن لا يملن الى رائحة الأزهار خلال أيام الربيع، فإن هذا العطر سيكون الخيار الأفضل لك، إذ إن رائحته مركزة وغير متوقعة تتركز بشكل أساسي على نغمات الهال الحار ونجيل الهند والفانيليا. يلائم هذا العطر السهرات والمناسبات، فرائحته القوية ستلفت الأنظار إليك.



Rose Goldea Blossom Delight

Rose Goldea Blossom Delight



تعد زجاجة هذا العطر الدائرية باللون الوردي مؤشراً واضحاً الى رائحته الناعمة والممتعة، التي تبعثها رائحة الورود والأزهار المنعشة، التي تمتزج مع أناقة البابايا الغريبة وأوراق البنفسج الرقيقة والياسمين، بقاعدة تبث فيك الحيوية والطاقة مع رائحة المسك الأبيض والعنبر والوردة البلغارية.

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Gucci Guilty Love Edition Pour Femme

Gucci Guilty Love Edition Pour Femme



إنه أحدث إصدارات العطور من علامة قوتشي، وهو العطر المثالي لمحبات العطور الزهرية مع لمسة من المسك الرقيق. يجمع هذا العطر بين الروائح الخضراء ونغمات الفاكهة المتمثلة بالبرغموت والجريب فروت والبنفسج، التي تشعرك بالأمان، إلا أنها جريئة بما يكفي لتحمسك على تجربتها.

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