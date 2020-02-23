أفضل ماسك طبيعي لتطويل وتكثيف الشعر

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2020 01:41 مساءً - إذا كنت تعانين من الشعر الخفيف والمتساقط، وتشعرين بأن شعرك لا ينمو بالشكل المطلوب، فلا تقلقي، إذ سنعرفك على أفضل ماسك لـ تطويل وتكثيف الشعر بنتائج سريعة ومضمونة.
ماسك العسل والبصل
اعصري حبة من البصل وأضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة كبيرة من ماء الورد. حركي الخليط جيداً وطبقيه على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، واتركيه لمدة نصف ساعة. من ثم، اغسلي شعرك بالشامبة وشطفيه بالمياه الباردة.
ماسك الزيوت
امزجي كميات متساوية من الزيوت التالية: زيت جوز الهند، زيت اللوز، زيت الزيتون وزيت الخروع. من ثم، طبقي خليط الزيوت هذا على شعرك، مع الحرص على تدليكه جيداً، واتركيه لمدة ساعة كاملة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.
ماسك زيت الزيتون والبيض
امزجي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الطبيعي مع بياض بيضة واحدة. وحين يصبح الخليط متماسكاً بعض الشيء، طبقيه على شعرك ولفيه بمنشفة أو غطيه بغطاء بلاستيكي مخصص للشعر. وبعد مرور ساعة كاملة، اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه بالماء البارد.
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ماسك زيت الفلفل الحار وزيت جوز الهند
اخلطي ملعقتين صغيرتين من زيت الفلفل الحار مع أربع ملاعق كبيرة من زيت جوز اللوز. من ثم، افردي شعرك الى خصلات صغيرة وادهني كل خصلة بالخليط، واتركيه على شعرك لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو المناسب وشطفيه بالمياه الدافئة.
ماسك الليمون وزيت جوز الهند
اخلطي نصف كوب من كل من عصير الليمون وزيت جوز الهند. من ثم، ضعي المزيج في الثلاجة واتركيه حتى يصبح كثيفاً نوعاً ما. بعدها، طبقي المزيج على شعرك وفروة رأسك مع الحرص على تدليكهما بشكل جيد. مشطي شعرك بواسطة مشط عريض لكي تتأكدي أن المزيج تتغلغل في أنحاء شعرك كافة.
اتركي المزيج على شعرك لمدة نصف نصف ساعة، بعدها اغسليه بالشامبو وشطفيه بالمياه الفاترة جيداً.
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ماسك البيض والعسل
اخفقي بيضتين جيداً وأضيفي إليهما تدريجياً نصف ملعقة كبيرة من كل من العسل وزيت الخروع. حركي المكونات بشكل جيد الى أن تصبح خليطاً متماسكاً. بعدها، طبقي الخليط على فروة رأسك وشعرك من جذوره وحتى أطرافه. بعدها، لفي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه مدة ساعة من الوقت. وبعد مرور المدة المطلوبة، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.
ماسك الكركم والحليب
امزجي ملعقة كبيرة من الكركم مع أربع ملاعق من الحليب السائل وقليل من العسل. حركي المزيج جيداً الى أن يصبح متماسكاً وسائلاً نوعاً ما. من ثمّ دلّكي بالمزيج فروة رأسك وانتظري لمدّة نصف ساعة. بعدها اغسلي شعرك جيداً بالشامبو والماء.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.