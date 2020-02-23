"خليكي زي ما أنتي".. هنا شيحة توجه رسالة لشقيقتها حلا في عيد ميلادها الـ41

"كل سنة وأنتي طيبة يا حلولا، حلا الطيبة الجدعة الصبورة الحمولة".. هكذا عايدت الفنانة هنا شيحة شقيقتها حلا، بمناسبة عيد ميلادها الـ41، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من خلال عدد من الصور التي تجمع بينها وبين شقيقاتها الأخريات. وأرفقت تعليقًا وهي تتغزل في شقيقتها حلا قائلةً: "مشاعرك حقيقة واللي جوا زي اللي برا، طول عمرك بتشوفي الدنيا بشكل تاني، احلي وأطيب ومليانة حب وسعادة". Advertisements ووجهت هنا رسالة لحلا قائلةً: "خليكي زي ما أنتي.. بحبك". وتواصل حلا تصوير مشاهدها في فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، والممثل السعودي فايز المالكي، ومن تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

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